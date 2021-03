Koalíciós minikonfliktus: Pletykákat terjeszt Boris Kollár, ahelyett, hogy azok tartalmát leellenőrizné, véli Sulík

Richard Sulík, a koalíciós SaS vezetője pletykáknak minősítette politikai partnerének szombati szavait arról, hogy az egyik SaS-es képviselő felkeresett egy független parlamenti honatyát azért, hogy közösen lépjenek fel a kormánnyal szemben.

Fotó: TASR

A gazdasági miniszter azt nyilatkozta, hogy pártjának képviselője, Miroslav Žiak tényleg szót váltott egy független honatyával, de a beszélgetésük tartalmát Boris Kollár házelnök elferdítette. "Kollár inkább leellenőrizhetné a pletykákat, mielőtt azokat továbbadná" - nyilatkozta Sulík.

Žiak a DenníkN-nek elmondta, ezen a héten beszélt a parlamentben Tomáš Tarabával, aki tavaly Marian Kotleba listáján jutott be a törvényhozásba, de azóta függetlenítette magát. "Négyszemközt beszélgettünk, akitől azt akartam megtudni, támogatni fogják-e Igor Matovič kormányát, ha mi (az SaS) elhagyjuk a koalíciót" - foglalta össze a történteket a képviselő. Žiak szerint Taraba azt válaszolta, hogy semmi esetre sem támogatják Matovičékat. "És a témát ezzel be is fejeztük" - zárta rövidre a pletykának alapot adó közjáték felidézését az SaS politikusa.

A koalíciós válság kezdete óta már több mint két és fél hét telt el, és szerdától úgy tűnik, mintha megmerevedtek volna az álláspontok. Richard Sulík három napja jelentette be, hogy legkésőbb jövő héten, március 24-én lemond miniszteri pozíciójáról, és miniszteri társaival távoznak a kormányból, ha akkor még mindig Igor Matovič lesz a miniszterelnök.

(DenníkN/para)