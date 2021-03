Az AstraZeneca oltóanyaga hatékony és nem növeli a vérrögképződés kockázatát

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett, koronavírus elleni oltóanyag 79 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a Covid-19 tüneteinek kialakulását, és nem növeli a vérrögképződés kockázatát - közölte hétfőn a gyártó egy széleskőrű teszt eredményére hivatkozva, amelyet az Egyesült Államokban végeztek.

-illusztráció- (Fotó: AP)

Az AstraZeneca arról számolt be, hogy oltóanyaga 100 százalékban akadályozta meg, hogy a beoltottaknál súlyos vagy életveszélyes tünetek alakuljanak ki vagy kórházba kerüljenek. Korábban nem nyert bizonyítást, de az a teszt arra is rávilágított, hogy az AstraZeneca oltóanyaga minden korcsoportban, így az időseknél is hatékony.

A gyógyszergyártó kiemeli, hogy független bizottság külön vizsgálta, hogy az oltóanyag növeli-e a vérrögképződés kockázatát és az igen ritka, főként fiatalabb nőknél előforduló agyi vénás sinustrombózis (CVST) veszélyét, és 21 583 résztvevő bevonásával megállapították, hogy legalább egy adag vakcina beadását követően nem találtak megemelkedett kockázatot, CVST pedig egyáltalán nem fordult elő.

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinájának alkalmazását a tudományos bizonyítékok ellenére az elmúlt hetekben rövid időre több ország leállította, miután felmerült, hogy az oltóanyag vérrögképződési problémákat okozhat. Ezt követően az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is megvizsgálta a vakcinát, és arra jutott, hogy az oltás előnyei messze meghaladják a potenciális kockázatokat, az oltóanyag pedig hatékony és biztonságos.

A múlt héten a Norddeutsche Rundfunk német regionális közrádió arról számolt be, hogy a greifswaldi oktató kórház kutató kiderítették, hogy mi okozhat egyeseknél vérrögképződéses reakciót, amelyet így célzott terápiával orvosolni lehet, de kutatási eredményeiket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az amerikai tesztben 30 ezer ember vett részt. Húszezren oltóanyagot, tízezren pedig placebót kaptak. A kísérlet egyike azoknak, amelyeknek adatait a gyártónak be kell nyújtania az amerikai gyógyszerfelügyeletnek, hogy jóváhagyják az oltóanyag alkalmazását az Egyesült Államokban, ahol ezt az oltóanyagot egyelőre még nem hagyták jóvá.

(MTI)