Az Ígéretes fiatal nő és a Borat utólagos mozifilm nyerte az amerikai forgatókönyvírói céh fődíjait

Az eredeti forgatókönyvek kategóriájában az Ígéretes fiatal nő című film, az adaptált forgatókönyvek mezőnyében pedig a Borat utólagos mozifilm című komédia nyerte el az Amerikai Forgatókönyvírók Céhének (WGA) díját, amelyet vasárnap este adtak át egy virtuális, előre felvett ceremónia keretében.

Az Ígéretes fiatal nő, Emerald Fennell öt Oscar-díjra jelölt thrillerje A chicagói 7-ek tárgyalását, a Sound of Metalt, a Judas and the Black Messiah-t és a Palm Springs-et maga mögé utasítva diadalmaskodott a kategóriában.

A Sacha Baron Cohen mellett nyolc másik író által jegyzett és részben improvizált Borat utólagos mozifilm: Produkciós kenőpénz szállítása az amerikai rezsimnek a Kazahsztán egyszeri dicsőséges nemzetének hasznára című vígjáték pedig a Ma Rainey: A blues nagyasszonya, A kapitány küldetése, a One Night in Miami és A fehér tigris című produkciók elől hozta el a díjat.

A dokumentumfilmes mezőnyben a Bryan Fogel és Mark Monroe által írt The Dissident című produkciót díjazták.

A WGA szabályzata miatt idén számos, az Oscar-díjra is esélyesnek tartott film, köztük a Mank és A nomádok földje sem került be a jelöltek közé.

A céh 73. díjátadójának házigazdája Kal Penn volt.

