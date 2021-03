Mária Kolíková igazságügyi miniszter is lemond!

Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter is lemond a pozíciójáról.

Fotó: TASR

Ezt Veronika Remišová, a párt elnöke jelentette be kedden.

"Távozik egy miniszter, akinek a munkájára nagyon büszkék vagyunk és nagyon szépen köszönjük neki" – jelentette ki a régiófejlesztésért és beruházásokért felelős miniszterelnök-helyettes.

„Ez nem a párt, hanem az ő személyes döntése. Nem tudok azonosulni a lemondására vonatkozó követeléssel, ami a koalíció részéről elhangzott” – tette hozzá Remišová.

„A kormány átalakítása kapcsán szabott feltételek teljesítve vannak. Az átalakításra tehát sor kerülhet” – jelentette ki a leköszönő miniszter.

Kolíková elmondta, készen áll, hogy visszatérjen az igazságügyi minisztériumba. A Za ľudí frakciójának vezetője, Jana Žitňanská elmondta, a párt frakciója a kormányátalakítás után is azt fogja szorgalmazni, hogy Kolíková legyen az igazságügyi miniszter.

Remišová kijelentette, Za ľudínak valószínűleg nem jelentene akadályt, ha Igor Matovič miniszteri pozíciót kapna a kormányátalakítás után, az ő feltételük ugyanis csak a kormányfői pozícióra vonatkozott.

A régiófejlesztésért és beruházásokért felelős miniszterelnök-helyettes azt is bejelentette, amennyiben azt látja, hogy a koalíciós tárgyalások sehova nem vezetnek, ő maga is beadja a lemondását. „Remélem, hogy ez nem történik meg” – mondta, majd hozzátette, továbbra is a négypárti koalíciót tartja a kormányválság lehető legjobb megoldásának.

A Matovič-kormány március elejétől került komoly válságba, ami az orosz Szputnyik V vakcina vásárlása után robbant ki. A koalíción belül már régóta eszkalálódott a feszültség, főleg Matovič és Richard Sulík miniszterelnök-helyettes vitái és személyeskedései miatt. De abban mindegyik párt egyetértett, hogy nem akarnak előrehozott választásokat. Az SaS és az orosz oltóanyag ellen vehemensen tiltakozó legkisebb kormánypárt, a Za ľudí a kormány átalakítását, valamint Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügy-miniszter és a kormányfő távozását szorgalmazta.

Másfél héten belül Kolíková már a negyedik miniszter, aki távozik a tisztségéből. Richard Sulík hétfőn jelentette be a lemondását. Március 12-én lemondott Marek Krajčí egészségügyi miniszter (OĽaNO), aztán öt nappal később felállt a bársonyszékéből Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter is.

Igor Matovič (OĽaNO) a vasárnap esti kormányülést követő sajtótájékoztatón elmondta, hajlandó lemondani a miniszterelnöki székről, bizonyos feltételek mellett. "Az OĽaNO követeli Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter távozását a kormányból, valamint az egészségügyi bizottság elnökének, Jana Bittó Cigánikovának (SaS) lemondását. Ezenkívül az OĽaNO azt követeli, hogy a minisztériumokat szigorúan a választási eredményeknek megfelelően osszák szét, eszerint az SaS-nek át kellene adnia egy széket. Pozitívan értékelnénk Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter távozásának ajánlatát, valamint támogatjuk Juraj Šeliga (Za ľudí) távozását is“ – jelentette ki vasárnap Matovič.



