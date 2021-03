Sátorék embere váratlanul megérkezett Budapestről, és rögtön le is tartóztatták

A Markíza TV értesülései szerint Bihercz Gábor önként jelentkezett a pozsonyi rendőrségen, miután hazajött Magyarországról.

Fotó: Polícia SR

A vízkeleti származású férfi az ügyvédével együtt jelent meg a rendőrségen, ahol aztán le is tartóztatták.

Értesülések szerint egy illegális cigarettabiznisszel hozták Biherczet összefüggésbe, és az ügy gyanúsítottjaként szerepel a Pénzügyi Igazgatóság Bűnügyi Hivatalának egykori vezetője, Ľudovít Makó is. Ahogy arról hétfőn beszámoltunk, a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) körözést rendelt el a Bihercz ellen.

A 42 éves Biherczet vesztegetés bűncselekményének elkövetésével is gyanúsítják.

Bihercz Gábor neve az utóbbi években többször is elhangzott a csallóközi, és az alsóhatári maffiaperek során. A bírósági eljárások több vádlottja és tanúja is úgy vallott, hogy a vízkeleti férfi tagja lehetett a Sátor Lajos-féle dunaszerdahelyi bűnszervezet galántai szárnyának, ahová a jelenleg vizsgálati fogságban lévő alsóhatári polgármester, Dora Ferenc is tartozhatott. Bihercz egyébként Doráékkal is jó viszonyt ápolt, a két családnak közös vállalkozása is volt.

(tvnoviny/para)