Moussa Dembélé összeesett az Atlético Madrid edzésén (videó)

Miután a 24 éves francia középcsatár elájult, csapattársai azonnal a segítségére siettek. Később magához tért, a saját lábán sétált el a mentőautóhoz.

Dembélét megfigyelésre kórházban tartják.

Atlético Madrid striker Moussa Dembélé collapsed in training today and had to receive medical attention.



He eventually regained consciousness and was able to walk off the pitch on his own. He is currently at hospital undergoing further medical tests.

