Húsvétkor is tilos lesz a családlátogatás – "ha szeretnénk élvezni a nyarat, ki kell tartanunk!"

Eduard Heger megbízott egészségügyi miniszter a járványhelyzet javulásáról számolt be kedden, ám azt is elmondta, hogy az elkövetkezendő hetekben még nem számíthatunk az járványügyi intézkedések enyhítésére, mivel még távolról sem vagyunk túl az egészen.

Tegnap épp 3 620 volt a kórházban ápolt koronavírusos vagy fertőzésgyanús esetek száma, és ugyan néhány héttel ezelőtt még meghaladta a 4 ezret is, a javulás még nem ért el olyan szintet, hogy országosan kiléphessünk a Covid-automata indikátorai által megszabott fekete sávból. Ennek egyik legfőbb feltétele, hogy a kórházi páciensek száma 3 ezer alá csökkenjen.

Szlovákia tehát húsvétkor is marad a fekete sávban, maradnak a kijárási korlátozások, a már megszokott kivételekkel.

Tilos marad a családlátogatás, járáson belül is, csak azok a hozzátartozók látogathatók, akiknek a gondozói vagyunk. Tilos marad a gyülekezés, a szentmisék és a tömegrendezvények. Teszt nélkül a feketénél enyhébb besorolású járásokban ki lehet menni a természetbe, de csak járáson belül. Munkába lehet járni, a járáshatáron túlra is, de csak érvényes negatív teszttel.

Henrieta Hudečková epidemiológus szerint a járványhelyzet még nem stabil, ezért nem szabad enyhíteni. A Covid-automata ráadásul úgy van beállítva, hogy ha javul is a helyzet, 12 napig még ugyanazok az intézkedések maradnak érvényben, hogy az a bizonyos javulás megalapozott legyen. Úgy véli, a legfontosabb, hogy csökkentsük mobilitásunkat az ünnepek során. "Egy éve kibírtuk anélkül, hogy kimozdulnánk, az ünnepek után pedig jelentősen javult a helyzet. Ezt szeretnénk idén is. Az enyhítések viszont lassabbak lesznek, mivel teljesen más megbetegedésekkel küzdünk. A mutációk kedvezőtlenül hatottak a helyzetre, szükség van a stabilizációra. Emellett meg kell akadályoznunk, hogy behurcoljuk a vírus dél-afrikai mutációját és az elterjednek az emberek között" - fogalmazott.

Zuzana Krištúfková epidemiológus ezt kiegészítette azzal, hogy ha szeretnénk élvezni az idei nyarat, akkor még ki kell bírnunk.

"Akkor kezdhetünk enyhíteni, ha a halálesetek és a kórházban ápoltak száma is lecsökken. Egyelőre ki kell tartanunk, különösen úgy, hogy a beoltottak száma még nem befolyásolja a helyzetet" - szögezte le.

Jana Ježíková egészségügyi államtitkár arról számolt be, hogy az idős otthonok lakóinak 60%-a már megkapta az első adag oltást, a minisztérium azonban emellett dolgozik az ún monoklonális antitestek beszerzésén is, amelyek a passzív immunitást segítik és gyorsabban hatnak, mint a vakcina. Az államtitkár közlése szerint két ilyen gyógyszer beszerzése is folyamatban van, melyek jelenleg az Európai Gyógyszerügynökség értékelési fázisában vannak.

Ezek közül az egyiket, a bamlanivimab nevűt Csehországban és Magyarországon már alkalmazzák, Szlovákia 15 ezer adag beszerzésére törekszik, hasonlóképp a másikból, regeronból is. Ezeket az antitesteket a Covid-19 megbetegedés korai szakaszában adják be olyan személyeknek, akiknél rizikófaktorok a betegség súlyos lefolyását vetítik előre.

