Beszorult és blokkolja a forgalmat egy hatalmas konténerszállító a Szuezi-csatornában

A hajókövető műholdas szolgáltatók adatainak tanúsága szerint az Ever Given nevű konténerszállító óriás kedd reggel keresztbe fordult és partra futott az Egyiptomot átszelő szűk vízi út déli végének közelében. Vontatóhajók tesznek most kétségbeesett kísérleteket a kiszabadítására.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, amely miatt a konténerszállító blokkolja a forgalmat, nagy számban feltorlódtak mögötte a hajók.

Az Evergreen szerdán azt közölte, hogy hajójuk kedd reggel úszott be a Vörös-tenger felől a Szuezi-csatornába.

- pontosította a történteket az Evergreen Marine.

The #Suez Canal - one of the world's most vital trade arteries - is blocked after a 400m-long container ship ran aground yesterday. #Egypt's tug boats are trying to re-float it. The canal's crucial for the movement of #oil, gas & all sorts of other goods. https://t.co/HkyNMohEhn pic.twitter.com/7CtqVB3y1v