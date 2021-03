Lassan nem marad egy minisztere sem a kormánynak, a vírus lassan visszavesz a tempóból, és a Sátor-féle banda állítólag nem szűnt meg

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Még mindig maradt pár minisztere a kormánynak, pedig két hét leforgása alatt már összesen hatan intettek búcsút Igor Matovič kormányfőnek.

Folytatódik a szlovákiai politikai rock and roll

A hetek óta tartó szlovákiai kormányválság elsimítása most két, egymással összefüggő kérdés körül kavarog: a jelenleg még miniszterelnökként számon tartott Matovič állítólag kormányalelnöki széket akar a feneke alá az új felállású kabinetben. Abban, aminek az élén valószínűleg a párttársa, Eduard Heger pénzügyminiszter állna majd. Ha ez így lenne igaz, akkor Richard Sulík, a miniszterelnök kormányzási stílusa miatt lázadozó koalíciós partner azt próbálja elérni, hogy ő is visszatérhessen a végrehajtó hatalomba, amitől a minap búcsúzott el. Matovič leginkább a korrupció elleni harcért felelős kormánytag lenne és el akar kobozni egy tárcát az SaS-től, mert szerinte a liberális párt tavaly túl sok minisztériumot kapott. Sulíkék meg nehezen emésztik a felvetést, hogy az OĽaNO vezetője ilyen pozícióban gondolkodik, és ragaszkodnak a tavalyi választások után kialkudott három szaktárcájukhoz. Szóval folytatódik a politikai rock and roll, és a koalíciós tárgyalások még néhány napig elhúzódhatnak. Azt már tudjuk, Boris Kollár, a második legerősebb kormánypárt a jövő hétig adott időt, hogy a civakodók rendezzék a soraikat, különben bedobja a gyeplőt és jöhetnek az előrehozott választások.

Két miniszterrel kevesebb

Az SaS tartja magát az ütemtervéhez, szerdán eleget is tett annak a fenyegetésének, hogy ha Matovič nem mond le máig, akkor veszi a kalapját az oktatási miniszter és a külügyek irányítója is. Hogy mi lesz a következő lépés, az egyelőre rejtély, de annyit tudni, hogy az kizárólag a jelenlegi kormányfő és Sulík megegyezésén múlik.

Zuzana Čaputová sem ugrál az örömében a kialakult helyzet miatt, mert - ahogy ő mondja - a legjobb miniszterek morzsolódtak le a kormányból. Az államfő osztott-szorzott és megállapította, hogy már csaknem a miniszterek fele lelépett.

Nem akarják összezavarni az embereket

Közben a vírusos helyzet lassan csillapodni látszik az országban. Szerdán jelezték az illetékesek, hogy kevesebb ápoltat kell gondozni a kórházakban, és javuló tendenciát mutat az új fertőzötteket nyilvántartó statisztika is. A visegrádi országokhoz képest Szlovákiában egészen jól alakul a kovidos helyzet, és ezt látják is a kormányban. Hogy ez ne romoljon, sebtében igazítottak is egyet a kijárási korlátozáson, így este nyolc után sajnos már nem mehetünk ki bóklászni a Kis-Dunához. Aki esetleg egy rendőri igazoltatáskor eddig arra hivatkozott, hogy éppen a természetből tart hazafelé, annak ezután már mást kell mondania. A megbízott egészségügyi miniszter ugyanakkor jelezte, hogy nem tervezik szigorítani a Covid-automatát a húsvéti ünnepek miatt, mivel az csak összezavarná az embereket. Csütörtökön azért még összeül a kormány mellett működő járványügyi kupaktanács, hogy az április elején érvényes intézkedéseket finomhangolják a külföldön bevált jó gyakorlatok alapján.

Kiszivárgott egy dokumentum

Az itt meghozott döntések tehát a jövő hét végét befolyásolhatják. De egyesek már azt is tudni vélik, mi lesz Szlovákiával júliusban. Egy kiszivárgott dokumentum szerint az ország majd a leggyengébbek között szerepel az átoltottsági kategóriában. Ez állítólag azért lenne így, mert Szlovákia néhány országgal együtt kevesebb vakcinához jut hozzá, mivel bár elegendő oltóanyagot rendeltek, de másokhoz képest mégis kevesebbet és a megváltozott elosztási kulcs azoknak kedvez, akik jóval több szerre tartottak igényt.

A Sátor-féle banda állítólag nem szűnt meg

Szerdán állt bíróság elé Sátor Lajos maffiavezér gyilkosa is. A vizsgálati fogságban ülő Horváth Lehelt azért hallgatták ki, hogy beszéljen a csomó gyilkosságról, egy merényletről és különböző gazdasági csalásokról szóló alsóhatári maffiaper egyik fő vádlottjáról, Dora Ferencről, hogy vajon tagja volt-e a Sátor-féle dunaszerdahelyi maffiának. Kiderült, hogy a magát mezőgazdásznak tartó Horváth szerint a Sátor-féle banda nem szűnt meg és az elítélt tagok máig tartják a kapcsolatot azokkal, akik kinnmaradtak.

Sidó Árpád