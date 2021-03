Pracuj s nami v Chipite! – Skutočne sladká ponuka

Poď pracovať do Chipity a zapoj sa do výroby sladkých pochúťok, ktoré obľubujú mnohí! V apríli uvedieme do prevádzky náš najmodernejší závod Chipita postavený v rámci priemyselného parku v Kostolných Kračanoch neďaleko Dunajskej Stredy a hľadáme doň nových zamestnancov. Ako operátor/operátorka výroby môžeš deň čo deň vyrábať obľúbenú pochúťku malých aj veľkých. V našom modernom pracovnom prostredí ťa zaučíme do tajomstiev pečenia croissantov a staneš sa členom tímu, ktorý môže o sebe vyhlásiť, že nimi vyrábané produkty sú mimoriadne obľúbené v 56 krajinách sveta!