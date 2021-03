„Semmivel sem kevesebbek azok a diákok, akik nem állnak a zöld asztalhoz” – dunaszerdahelyi iskolák végzős diákjai az érettségi eltörléséről

Branislav Gröhling (SaS) leköszönő oktatásügyi miniszter hétfőn jelentette be, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is elmaradnak az írásbeli és szóbeli érettségik. A végzős diákok idén sem voltak könnyű helyzetben, ugyanis csaknem az egész tanévben távoktatásban részesültek. Dunaszerdahelyi középiskolák végzőseit arról kérdeztük, hogy mit szóltak az érettségi eltörléséhez, igazságosnak tartják-e az átlag alapján kiszámított érdemjegyet, és mennyire nehezítette meg a dolgukat a távoktatás.

„Az egyik szemem sír a másik nevet. Megint egy dologgal több, amiből kimaradunk, viszont teljesen helyénvaló a döntés. Talán a tavalyiaknál picit elhamarkodottan döntöttek, de meg tudom érteni az elővigyázatosságot.

Szerintem semmivel sem kevesebbek azok a diákok, akik nem álltak oda ahhoz a bizonyos zöld asztalhoz.

Lehet, hogy megoldható lett volna, hogy a bizottság és a néhány diák egy teremben letudják a szóbelit, viszont, ha megnézzük a körülményeket, akkor mégsem tudunk úgy tenni, mintha ez egy átlagos év lett volna egy átlagos érettségivel” – véli a dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Magángimnázium végzőse, Bokros Bianka, aki egyben Dunaszerdahely diákpolgármestere is.



Bokros Bianka (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Bianka reálisnak tartja, hogy az érettségi bizonyítványba kapott jegyet az átlag határozza meg. „Négy évig tanultunk, folyamatosan volt számonkérés, és az év végi jegyek viszonylag jól tükrözik a teljesítményünket. Előnyösnek mondanám olyan szempontból, hogy egy hatalmas terhet vettek le a vállunkról.

Nagyon sokan felháborodtak az érettségi eltörlésén, és szerintük ‘ingyen érettségit’ kapunk, amit meg sem érdemlünk. Én ezzel nem értek egyet, ingyen érettségi az lenne, ha valaki négy évig nem csinálna semmit és úgy kapná meg. Ezeket a jegyeket évről évre letettük az asztalra, és bár az online oktatás nem volt egyszerű, aki tanulni akart, az tanult is. Nem gondolom, hogy ettől kevesebbek lennénk, vagy nehezebben tudnánk érvényesülni” – tette hozzá.

A távoktatás kapcsán elmondta, amikor az egész elkezdődött, még nagyon új volt számukra, de kiemelte, az iskolája mindent megtett annak érdekében, hogy így is sikeresek legyenek. „Bátran elmondhatom, hogy a Magángimi a maximumot igyekezett kihozni a távoktatásból. Rövid ideig tartott nálunk a levelezős forma és elég gyorsan áttértünk különböző programokra, ahol már videohíváson keresztül is tudtunk kommunikálni. Nem volt egyszerű, főleg, amikor több rendszert is próbálgattunk és használtunk egyszerre, volt olyan, amikor nem tudtam, hol keressem a házit. Be kell vallani, hogy időbe telt, amíg belerázódtunk” – mondta, majd hozzátette, eleinte igyekezett kizárni a külvilágot, de ez nem mindig sikerült.

„Időnként komoly gondom volt a koncentrációval is, egyszerűen ültem a füzetem fölött, vagy éppen egy órát hallgattam és nem bírtam odafigyelni. Nagyon nyomasztó ez a zavaros időszak, itt már nem arról van szó, hogy mi történik a távolabbi országokban. Elképzelhetetlennek tartottam azt, hogy hogyan is tudnánk úgy tanulni, hogy egyre közelebbi embereket veszítünk el. Időnként nehéz volt átirányítani az agyamat a tanulásra.

Ki hiányzik? – tette fel az egyszerű kérdést a tanár, a diákok pedig kezdték sorolni a neveket: Kati beteg, Aladár temetésre ment, Juli is beteg, Klára karanténban van, Saci a nagypapáját vesztette el,... Ez a párbeszéd rengeteg órán elhangzott, és nagyon tükrözi a valóságot” – mesélte.

A diákpolgármester biztos benne, hogy ez az időszak bennük, diákokban is mély nyomot fog hagyni. „Nekem nagyon sokat segített az, hogy a barátaimmal tartottuk a kapcsolatot online, és amikor a helyzet úgy alakult, tudtunk találkozni is. Mindenki egy csónakban evez, és nagyon jól jön, ha beszélünk róla, hiszen mindenki ugyanazon megy keresztül, csak különbözően éljük meg” – zárta.

Fekete Gábor, a dunaszerdahelyi Középfokú Sportiskola negyedikes diákja elmondta, számított rá, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is eltörlik az érettségit. „Ugyanúgy tanultam és készültem rá, hiába sejtettük, hogy elmarad az érettségi. Nem tagadom, megkönnyebbültem, amikor megtudtam, hogy nem lesz. Az online tanulás teljesen más, mintha rendesen járhattunk volna suliba, ezért is tartottam kissé attól, hogy néz majd ki idén az érettségi.



Fekete Gábor (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Gábor szerint korrekt döntés született azzal kapcsolatban, hogy az érdemjegyet az átlagból számítják majd ki. „Aki négy éven keresztül tanult, annak valószínűleg az érettségi sem okozott volna gondot, a mostani helyzetben viszont ez így igazságos” – tette hozzá.

A négyszeres kempovilágbajnok is elismerte, nem volt könnyű megszokni a távoktatást, és bár furcsa volt átállni erre a rendszerre, komolyabb problémákat nem okozott a tanulásban. „Biztos vagyok benne, hogy egy életre megmarad bennem ez az időszak” – jegyezte meg.

Marton Máté, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium végzőse sem tagadja, hogy örül az érettségi eltörlésének. „És ezzel valószínűleg nem vagyok egyedül. Hétfőn, 11 órakor együtt izgult az egész osztály, amikor az élő sajtótájékoztatót néztük. Amikor kimondták, amit legbelül mindannyian reméltünk, sikítottunk egy nagyot, aztán szépen lassan tudatosítottuk, amit hallottunk, hogy valójában ezzel elvégeztük a gimit” – mondta.



Marton Máté

Máté igazságosnak tartja, hogy a végső jegyet az átlagból számítják ki. „Ha valaki megkérdezi, miért tartom igazságosabbnak, annyi rá a válaszom, hogy vessen egy pillantást a tavalyi évre. Talán egy hét volt az érettségiig amikor bejelentették, hogy bezárnak mindent. A szóbeliig viszont csak két hónapnyi oktatás maradt volna ki.

Persze abban a helyzetben jobb is volt, hogy nem tartották meg, a mi példánk viszont ehhez képest más, hiszen mostanra majdnem egy teljes évig voltunk távoktatásban, ezért ez a döntés így volt igazságos” – mondta, majd hozzátette, ha valakinek jó a jegyátlaga, az valószínűleg eddig is tanult, szóval megérdemelt az a bizonyos jó jegy, ha pedig nem, a lehetőség most is előtte áll, hogy javítson.

„A távoktatásban volt jó is, rossz is, annyi viszont biztos, hogy sokkal jobban éltem meg, mint a tavaly márciusi időszakot. Szerencsés helyzetben vagyok, minden adva van, hogy online tanuljak, de ezt nem mindenki mondhatja el magáról, és éppen ezért ez semmiképp nem egy hosszú távú megoldás” – jegyezte meg.



