Leghamarabb húsvét után kerülhet szóba a járványügyi intézkedések lazítása

A járványellenes óvintézkedések esetleges lazítása húsvét után kerül terítékre. Eduard Heger (OĽaNO) megbízott egészségügy-miniszter pénteken kijelentette: a szekértők jelenleg arról tárgyalnak, hogyan lehet az életet Szlovákiában összhangba hozni a COVID automatával.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

„Meg akarjuk őrizni a csökkenő tendenciát, ugyanakkor fokozatosan újra akarjuk indítani az életet is olyan formában, ahogy a világjárvány előtt ismertük” – mondta Heger. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a kórházban kezelt páciensek száma továbbra is meghaladja a 3000 főt, ami miatt Szlovákia továbbra is fekete zónában van. A miniszter szerint emiatt húsvétig nem lenne értelme a lazításoknak.

Ha a helyzet javulni fog, még akkor is be kell tartani a 12 napos várakozási időt. A megbízott egészségügy-miniszter szerint csak így kerülhető el a „sokkreakció”. A jelenleg érvényes óvintézkedéseket megfelelőnek tartja.

Vladimír Krčméry orvosprofesszor, a trópusi betegségek szakértője emlékeztetett, hogy az óvintézkedések elsietett feloldása a környező országokban újabb járványhullámhoz vezetett. Hozzátette: további problémát jelentenek a vírus új változatai, amelyekről továbbra sincs elég ismeretünk.

„Amennyiben betartjuk az óvintézkedéseket, és a csökkenő tendencia folytatódni fog, talán átállhatunk a regionális szintű intézkedésekre. Ez attól függ, hogyan fogunk viselkedni a húsvéti ünnepek alatt. Ha a számok ismét nőni kezdenek, meg kell fontolnunk, hogy más óvintézkedéseket vezetünk be” – fűzte hozzá Elena Prokopová, az egészségügyi tárca szakértője.



(TASR)