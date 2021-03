Gyarló halandók úgy elbarmolnak dolgokat, hogy a jóisten sem képes segíteni rajtuk!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

A nemzetközi helyzet aligha fokozódik olyan mértékben mint a belföldi, illetve szlovákiai. Legalábbis látszólag az jön le a jelképes közéleti színpadról, hogy a szlovák kormányból a legjobb miniszterek távoztak, a legrosszabb miniszterelnök pedig még mindig funkcióban van, másrészt pedig mintha ennek tetejébe még a vallásszabadsággal is történne valami… Még szerencse, hogy az első állítás csupán egy volt kormánypárti, önként ellenzékbe vonult politikusé, a vallásszabadság korlátozását pedig egyelőre csak a katolikus klérus vélelmezi.

Miroslav Kollár: „A probléma elsődleges és legjelentősebb oka Igor Matovič”

A Za ľudí volt parlamenti képviselője, Miroslav Kollár, aki február közepéig támogatta a kormánykoalíciót, exkluzív interjúban fejti ki a végtelennek tűnő kormányválsággal kapcsolatos véleményét. A legjobb megoldás a jelenlegi helyzetre szerinte is a négyes koalíció lenne, de Matovič, Sulík és Remišová kormánytagsága nélkül. Miközben úgy látja, Igor Matoič pártja, az OĽaNO mindent megtesz az SaS nélküli kormány felállítása érdekében, annak ellenére is, hogy egy ilyen koalíció nyilván nagyon rövid életű lenne. Kollár egyébként egyelőre egyetlen fogatókönyvet sem tart kizártnak, az előrehozott parlamenti választásig bezárólag. A probléma elsődleges és legjelentősebb okát Igor Matovičban látja ő is. Szerinte Matovičnak egyszerűen hiányoznak az elementáris személyiségi feltételei ahhoz, hogy kormányfő legyen. Ilyen mély válságban, vagyis kiélezett helyzetben pedig végképp nem alkalmas a kormányfői poszt ellátására. Ezzel Kollár tehát ugyanazt állítja, mint a Richard Sulík képviselte SaS, a konfliktus ezért torkollhat akár előrehozott választásokba is …

Nesze semmi, fogd meg jól!

Hagyjuk magunkat meglepni, sugallja Matovič lehetséges utóda, Eduard Heger (OĽANO) miniszterelnök-helyettes. Ő azzal nyugtatja a kedélyeket, hogy a hét vége úgymond „célba éréssel” végződhet. Szerinte „mindenkinek engednie kell, hogy létrejöjjön a megegyezés, és ismertessék az új felállást Zuzana Čaputová államfővel“. Hűha, hét nem fel lett találva a melegvíz ki tudja hányadszor megint?! A fifikus beugratós kérdésre, hogy ő lesz-e az új miniszterelnök, legalább ekkora ködevés volt a válasza. „Ha majd konkrétan felmerül ez, akkor állok elébe” - így Eduar. Majd jelentőségteljesen hozzátette, ők maradnak a koalícióban és hogy senki előtt nem csapták be az ajtót…

Mindez persze mindössze annyit jelent, hogy egyelőre, mint eddig, a Holdban van a változás. Sőt! Az pedig csak a feszültség fokozódását, de legalábbis fenntartását jelenti, hogy közben az OĽaNO néhány képviselője pártelnökségnek címzett levélben tudatja, amennyiben Igor Matovič kormányfő lemond, távoznak a mozgalom frakciójából. Az inkriminált levelet, minő meglepetés, a TA3 hírtelevízió hozta nyilvánosságra! Ezért talán nem kell különösebb rosszindulat annak feltételezéséhez, hogy itten az OĽaNO által szervezett nyomásgyakorlás esete foroghat fenn. Hogy kire és mire akarnának nyomást gyakorolni a levélírók? Talán urokra és parancsolójukra, Igor Matovičra? Miért is, hogyan is…?

Mi lesz ebből?

Van az úgy, hogy bizonyos dolgokat úgy elbarmolnak gyarlóbb halandók, hogy aztán a jóisten sem tud rajtuk segíteni. Pláne, ha isten szolgáinál is kihúzzák a gyufát közben. De mi is történik vajon velünk? Hát mindössze annyi, hogy az egészségügyi minisztérium szakértői tanácsa azt találta javasolni a minap, a vírusmizéria miatt a húsvéti ünnepek idején a miséken csak virtuálisan vegyenek részt a hívők. Ezen aztán úgy fölkapta a vizet a szlovák katolikus klérus, hogy megírták a maguk levelét ők is. Eduard Heger ideiglenesen megbízott egészségügyi miniszternek azt vetve a szemére benne, hogy a követeléseiket figyelmen kívül hagyta az állam. Mi több, maga a püspöki konferencia nyiltakoztatta ki: a kormány aránytalanul korlátozta a vallásszabadságot! Arról a sértésről nem is beszélve a miniszterelnökkel való személyes találkozóra sem kerülhetett sor holmi politikai problémák miatt…

Mi lesz ebből, csak a jóisten lenne a megmondhatója. A legenyhébb következmény esetleg annyi lehet, hogy a politikai jogok és polgári szabadságok vizsgálatával és értékelésével foglalkozó Freedom House jelentéstevői jövőre elvehetik Szlovákiától azt a kettő pluszpontot, amivel a tavalyi értékeléshez képest most javult…

Barak László