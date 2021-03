A Manchester United 80 millió euróért vinné Llorentét

A Manchester United kész 80 millió euróért megvásárolni az Atlético Madridtól Marcos Llorentét, a spanyol labdarúgó-bajnokságban listavezető együttes 26 éves támadó középpályását.

-illusztráció- (Fotó: AP)

Az AS című spanyol sportlap értesülése szerint a válogatott játékos maradni akar, és eddig a klubja sem akarta eladni, de az anyagi nehézségek rákényszeríthetik, hogy mégis megváljon Llorentétől, aki a nyári átigazolási időszakban kerülhetne Angliába.

A középpályást a lap szerint elsősorban Ole Gunnar Solskjaer, a Manchester United vezetőedzője szeretné csapatában látni. Llorente ebben a bajnoki szezonban 28 mérkőzést játszott a La Ligában, és kilenc gól mellett nyolc gólpasszal is segítette a madridiakat. Szerződése 2024 nyaráig szól.

Az AS megjegyezte, hogy Llorentéről, aki iránt a Paris Saint-Germain is erősen érdeklődik, már idén januárban is tárgyaltak az Atlético vezetőivel a manchesteriek képviselői.

(MTI)