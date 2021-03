Elhunyt Beverly Cleary gyermek- és ifjúsági szerző, Amerika egyik legsikeresebb írója – 104 éves volt

Száznégy évesen elhunyt Beverly Cleary gyermek- és ifjúsági szerző, Amerika egyik legsikeresebb írója.

A népszerű írónő könyveit 91 millió példányban adták el azóta, hogy 1950-ben megjelent az első könyve.

Legismertebb szereplői közé tartozik Henry Huggins és kutyája, Ribsy (magyarul: Ribizli), Ramona Quimby, Beatrice Quimby (becenevén Beezus, magyarul Beus is) és Ralph S. Mouse.

Legtöbb könyve az oregoni Portland városában játszódik, ahol ma iskola viseli nevét és szobrok állnak leghíresebb szereplőiről.

Cleary több mint 50 művet publikált, könyveit legalább 25 nyelvre fordították le. Ramona and Her Mother című regénye elnyerte az 1981-es Nemzeti Könyvdíjat a puhafedelű gyermekkönyvek kategóriájában. Az amerikai Kongresszusi Könyvtár 2000-ben Élő Legendának nyilvánította, 2003-ban megkapta a National Medal of Arts rangos művészeti díjat.

Kiadója, a HarperCollins pénteki közleménye szerint az írónő csütörtökön halt meg a kaliforniai Carmelben lévő otthonában, ahol az 1960-as évek óta élt. Április 12-én töltötte volna be 105. életévét. Halálának okát nem közölték.

Magyarra is lefordított művei közül a Ramona (Ramona Quimby, Age 8) 1994-ben, a Beus és Ramona 2002-ben jelente meg.

mti/para