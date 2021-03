Férfi röplabda extraliga: 1:0-ra vezet a döntőben a Rieker UJS Komárom!

A Rieker UJS Komárom férfi röplabdacsapat 3:1-re megnyerte az extraliga döntőjének első szombati mérkőzését a VO TJ Spartak Myjava ellen. Ezzel 1:0-ás vezetést szereztek a sorozatban, ahol három győzelemért játszanak.

A szerző felvétele

A vendégek legjobb játékosa František Ogurčák kapitány lett, aki 19 pontot szerzett.

Férfi extraliga rájátszás - szombat:

DÖNTŐ (sorozat 3 győzelemért) - első mérkőzés:

MS TJ SPARTAK MYJAVA - RIEKER UJS KOMAROM 1:3 (17, -20, -19, -19) – sorozat állása 0:1

Bírók: Moravčík és Kováč, nézők nélkül.

Myjava: Michal Zeman 9, Viskup 14, Watzka 13, Ludha 12, Barták 2, Pokopec 15, Ochodnický és S. Paňko (Pollák 2, Konc 3, Valo 0). Edző: J. Petrucha.

Komárom: Ogurčák 19, Kašper 7, Mlynarčík 14, Kubš 13, Mačuha 7, Kasperkevič 2, Turis (Jalovecký 2, Tarabus 1, Sánta 0, Százvai 0). Edző: R. Pělucha.

Legjobb játékosok: Marek Ludha (Miava) - František Ogurčák (Komárom)

A hazaiak a történelmi első döntő mérkőzést nagyon jól kezdték, azonnal nagy arányú előnyre tettek szert és az első szettet 25:17-re meg is nyerték. A hazaiakat a második szett elején lelassította Ludhu sérülése, aki megrándította a bal bokáját, és csak a mérkőzés vége előtt tudott visszatért a pályára. Komárom pedig ezzel egyidőben parádézni kezdett, és remek szervákkal, valamint kőkemény védekezéssel a második szettet 25:20 arányban megnyerte. A tapasztaltabb vendégek nem lazítottak a játék menetén, mindhárom támadó jól játszott, Miavának nem engedték, hogy a harmadik és a negyedik szettben 20 pontig eljussanak. Komárom 2015 óta most harcolhat ismét az aranyért, akkor a végső csatákban (a sorozatban Eper jes ellen 0:4-re vesztettek) egyszer sem sikerült győzniük, így ez a diadal már önmagában történelmi sikernek mondható.

Vezető játékosok: Komárom kapitánya volt a mezőny legeredményesebb játékosa 19 ponttal (2 blokk). A vendégek csapatából Peter Mlynarčík (14) és Matej Kubš (13) szintén két számjegyű pontot szerzett. A hazaiaknál Pokrik Patrik 15 pontot szerzett (1 blokk), Tobias Viskup eggyel kevesebbet. A miavai blokkoló, Marek Ludha 4, Michal Zeman (Myjava) és Peter Kašper (Komárom) 3 blokkot írt a neve mellé. A statisztika kiegyensúlyozott volt: ászok (4:4), blokkok (9:9 ). A vendégek sokkal kevesebbet hibáztak a támadásokban (2:10).

Érdekes tények: Myjava hasonlóan kezdett, mint az első két elődöntőért játszott mérkőzésben, a karanténban lévő Martin Pip edző nélkül. A csapatot Jaroslav Petrucha csapat asszisztens és menedzser vezette. A miavai játékosok Patrik Pokopec és Matúš Konc egyaránt pályafutásuk 199. mérkőzését játszották le a legmagasabb osztályú verseny eken (extraliga és Szlovák kupa). A komáromi blokkoló, Peter Kašper már a 11. bajnoki döntőjét kezdte el. Hat bajnoki cím van a számláján. Csapattársa, Matej Kubš, aki soha nem veszített el egy a döntő mérkőzést sem, szintén hat bajnoki címmel büszkélkedhet.

Jaroslav Petrucha, Myjava edzője: "Nagyon jó passzban léptünk pályára az utolsó sorozat első mérkőzésén. Jól védekeztünk a hálónál és jól fejeztük be a pontlabdákat. A második szettben Komárom jól szervált és remekül játszott a pályán. Nem tudtunk nyomást gyakorolni rájuk a szerváinkkal és gyengén is védekeztünk. Az ellenfél ma megérdemelten nyert, okosabb és bátrabb volt. Most fel kell készülnünk a következő mérkőzésre, hogy jobban teljesítsünk.”

Robin Pělucha, Komárom edzője: "Nagyon örülök, hogy nyertünk. Nehéz mérkőzés volt, és gratulálok a fiaimnak. A hazai csapat teljes erőből játszott és nagy potenciál van bennük. A folytatás nem lesz egyszerű, még továbbra is minden nyitott."

Róbert Michalička