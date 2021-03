Kedden lemond Matovič, és kormányalakítási megbízást kap Eduard Heger. De talál majd „házassági tanácsadót” Matovičnak és Sulíknak?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Vasárnapi ígéretének megfelelően ma ellátogatott Zuzana Čaputová köztársasági elnökhöz Eduard Heger, és elmondta neki, hogy megvan a kormányalakításhoz szükséges számú képviselő támogatása. Ha minden igaz, Heger kormányát 93 képviselő támogatja majd a parlamentben, ami még mindig alkotmányos többség.

Vége a Matovič-kormánynak

Mielőtt azonban Heger megkapja a kormányalakítási megbízást, lemond Igor Matovič kormányfő, és ezzel az egész kabinet. Matovič a szokásának megfelelően vértanúi ábrázattal jelentette be vasárnap, hogy így húsvéthoz közeledve „feláldozza magát” a négypárti koalíciós kormányzás folytatása érdekében.

„A nagyhét előestéjén, amelyet a szenvedés, az áldozat és a megbocsátás jelképeként ünnepelünk, úgy döntöttem, hogy teszek egy gesztust azoknak az embereknek, akik követelték a miniszterelnöki lemondásomat” – próbálta Matovič a maga javára fordítani a több mint három hete kezdődött kormányválságot.

„Házassági tanácsadó” kellene Matovičnak és Sulíknak

Habár a koalíciós partnerei is „államférfiúi gesztusról” beszélnek, ez a lépés azonban még gesztusnak sem nevezhető. Annak ugyanis az az ismertetőjele, hogy önkéntes és őszinte. Matovič „gesztusa” akkor érkezett, amikor kormányának hat minisztere már lemondott, az SaS kilépett a kormánykoalícióból, és az addig húzódozó Veronika Remišová is bejelentette, hogy ha nem lesz komolyabb áttörés a négypárti koalíciós tárgyalásokon, akkor hétfőn ő is benyújtja lemondását.

Vagyis erre a lépésre a koalíciós partnerei kényszerítették rá a kormányfőt, csak hát ezt mégsem mondhatja a kamerák előtt.

De nem beszélhetünk őszinteségről sem, amit már a bejelentés módja, a megjátszott ájtatosság, a Jézussal való álságos összehasonlítás is bizonyít. Erre utal azonban az is, hogy Matovič csak helyet cserél pénzügyminiszterével, Eduard Hegerrel, vagyis nemcsak marad a kormányban, de annak a kormányfő utáni legfontosabb posztját foglalja el.

Elemzők szerint ezzel a helycserével eleve kódolták az új kormányba a konfliktusokat, nagy az esélye annak, hogy a Matovič-Sulík meccs folytatódik.

Sulík ugyanis visszatér a gazdasági miniszteri posztra, és pénzre lesz szüksége a válságkezeléshez, a kassza kulcsa meg Matovičnál lesz.

Ha Heger néhány hónapnál hosszabb ideig szeretne kormányfő lenni, akkor minden konfliktuskezelő tudományát elő kell vennie a következő hetekben. Egyes politológusok szerint olyan a viszonya a két politikusnak, mint egy válás előtt álló házaspárnak, akiken már a házassági tanácsadó sem tud segíteni, vagyis nem adnak hosszú életet a Heger-kormánynak.

Egészségügyi minisztérium: katona-miniszter jöhet

Az új kormány összetétele nem sokban különbözik majd a jelenlegi miniszteri listától. Az SaS mindhárom volt tárcavezetője visszatér a kormányba, ráadásul ugyanazokra a posztokra, és Mária Kolíková (Za ľudí) is visszaül az igazságügyi miniszteri bársonyszékbe. Nem tér azonban vissza a kabinetbe sem Marek Krajčí egészségügyi, sem Milan Krajniak (Sme rodina) szociális ügyi miniszter. Krajčí helyét egy katonaorvos, Vladimír Lengvarský, a rózsahegyi (Ružomberok) katonai kórház igazgatója veheti át. Krajniak utódját még keresik.

Javul a járványhelyzet, de a fodrászok már nem bírják a „bezártságot”

Országosan visszavonulóban a járvány, csökken a fertőzöttek és a halottak száma, a kórházak leterheltsége. Már csak 14 járás „fekete”, Dunaszerdahelyen pedig az önkormányzati tesztpontokon csak két pozitív mintát találtak az 5670-ből. A vállalkozókat azonban egyre nehezebb helyzetbe sodorja a hosszan tartó lezárás. A fodrászok hétfőn bejelentették, hogy április 15-én kinyitnak, ha törik, ha szakad.

A hétvégén meghalt Petr Kellner, de mit keresett Kanadában?

Hajnali hír, hogy a hétvégén Kanadában baleset áldozata lett a leggazdagabb cseh vállalkozó, Petr Kellner, a PPF Group tulajdonosa és irányítója. Vagyona a Forbes szerint tavaly 293 milliárd cseh korona, vagyis 11,2 milliárd euró volt. A PPF Group értéke elérte a 44 milliárd eurót.

Kellner helikopter-baleset, pontosabban helisízés áldozata lett, éppen sízni indult egy csak helikopterrel megközelíthető síterepre.

A közösségi médiában sokan felvetették, hogy míg másra vonatkoznak a szigorú járványintézkedések, addig Kellner Kanadában síelt.

Lajos P. János