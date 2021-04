Paul Simon eladta zenei katalógusát a Sony Music Publishing kiadóvállaltnak.

A Sony Music Publishing szerdán jelentette be, hogy megvásárolta Simon zenei produkcióit hat évtizedre visszamenőleg. A zenész Simon & Garfunkel-korszakából származó számait és szólókarrierjének dalait is megvették. A pénzügyi részleteket azonban nem hozták nyilvánosságra.

A közelmúltban Bob Dylan és Shakira is eladta teljes katalógusát, de Stevie Nick is eladta dalainak zömét, Neil Young pedig katalógusa felét.

Simon 16 Grammy-díjat nyert. Legismertebb dalai között van a Bridge Over Troubled Water, a The Boxer, a The Sound of Silence és a Mrs. Robinson.

A zenész közölte: örül, hogy a Sony Music Publishing gyámkodik dalai fölött a következő évtizedekben. "A Columbia/Sony Records kiadónál kezdtem a pályafutásomat, így természetes továbblépés a Sony Music kiadóval való együttműködés" - fogalmazott a 79 éves zenész.

A Sony Music Publishing kezeli a Motown, Michael Jackson, a The Beatles, Carole King, Stevie Wonder, a Queen, Ashford & Simpson, Leonard Cohen és sok más zenész katalógusát.

(MTI)