Örvendezzünk, felebarátaim!

Ellentétben sok liberális és teljes szekularizáció párti barátommal nekem semmi bajom nincs azzal, hogy húsvétkor és a pandémiát leíró számok némi csökkenése után az egyéni vallásgyakorlás bizonyos templomi formáit megengedik már a szabályok. A lelki béke és egyensúly, a lélek karbantartása hozzájárul az ember egészségéhez (ép testben ép lélek és fordítva meg ilyenek). Valamint bizonyos normális megelőző előírások betartása mellett csak nem okozza a populáció tömeges megfertőzését… Már maga az „egyéni” jelleg tartalmazza a fokozatosság elvének érvényesülését – annak első fokán. Örvendezzünk! Ez ugyanis precedens.

Annak már kevésbé örülök, hogy nem minden csupán a fent leírt logika alapján zajlik. Hanem: tudvalévő, a vezető kormánypárt vezető helyein és parlamenti székein a korábbi egészségügyi miniszter távozása/érkezése után is több olyan személy ül, akit a katolikus talibannak: katolibannak csúfolt csoporthoz sorolnak a hozzáértők. Nem szeretnénk, ugye, ezt a bélyeget feltétlenül rásütni valakire, aki tán közelebb áll a vallási fundamentalizmushoz, mint kéne, de nem feltétlenül való a legrosszabb, pl. Kotleba-féle klérofasiszta vonalból. Az viszont az abortusz egyes eseteinek suttyomban fizetőssé tétele és más hasonló szellemű parlamenti módosító javaslatok melletti koalícióból való meg- vagy átszavazás után látszik, az új miniszterelnök nem mutatott eddig nagy ellenállást ezekkel kapcsolatban. Ha finoman fogalmazunk.

Mondhatjuk, hogy úgy lett Szlovákiának kemény vallási lobbista és aktivista a miniszterelnöke, hogy korábban a miniszterelnök pártja a keménykedő keresztény valláspolitikát nem tűzte zászlajára, nem ez volt választási prioritása, mi több, a kormányprogramnak sem része az állami vallási fundamentalizmusnak megágyazó politika. Ami azért nem szerencsés és nem korrekt.

Remélhetőleg a két megalázott kormánypárt majdcsak kezeli valahogyan ezt a problémát. A parlamenti ellenzék részéről erre nemigen számíthatunk ugyanis.

De vissza az örvendezéshez. Azért lenne jó, ha a fenti szabálymódosításból következő kivétel pozitív példája lenne az egyéni alapon történő nyitások lehetőségének, mert bár rügyfakadáskor épp elrakjuk a hócipőket, azért azok jócskán tele vannak. Dühvel és sok esetben, számos gazdasági szektorban kifizetetlen számlákkal.

Tehát az első lépcsőfok – ha ez beválik – lehetne a további egyéni nyitások sorozata: egyéni ügyfélszerviz a most bezárt szolgáltatásoknál, boltoknál. Aztán megfelelő távolságtartás mellett a kiscsoportos stb.

Mert ugyebár ha a hívő ember elmehet gyónni, ami hármasban (hívő, pap és az Úr) megvalósítható, akkor tán az sem lenne isten, az egyház és az egészségügyi szabályok ellen való bűn, ha pl. a művészeti iskolák 3 órás csoportos, ma betiltott képzőművészeti foglalkozásain a diákok 10-15 perces rotációban egyénenként, később hosszabb ideig kisebb csoportokban már személyesen is részt vehetnének. Más példa: időpontra érkezvén a kuncsaftok pl. a pedikűrösök, műkörmösök ugyancsak dolgozhatnának, de egyenként talán könyvet is lehetne venni könyvesboltban, termenként 1 fő múzeumot vagy galériát is látogathatna – az is a lelki béke és egyensúly, a szellem karbantartása. 1 fő vagy 1 család lakhatna 1 hotelszobában. Majd kiscsoportos logikával lassan magához térhetne a vendéglátóipar és egyéb szolgáltatások.

És mindenképpen el kell érni az akárhogyan is szabályozott, de a lehetőségekhez mérten legteljesebb iskolanyitást.

Mert a gyerekeken, a tanítókon, a szülőkön erőt vesz/vett az aggodalom, a depresszió és más lelki bajok, amelyek gyógyítása se nem egyszerű, se nem gyors, se nem olcsó, se nem mindig hatékony.