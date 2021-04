Meghalt Márik, aki a sírba vitte bűneit, aki pedig beszél, az fehér lóval etetett disznókat emleget

Miután a koronavírus keresztülhúzta Horváth Lehel büntetőperének menetrendjét, és a kórházi kezelésre szoruló Nagy Zsolt helyett Kádár Krisztián tett nagy port kavaró vallomást, az ügy március 31-i tárgyalásán már minden a terv szerint haladt. Április 1-jén pedig halálhír érkezett a dunaszerdahelyi maffia háza tájáról.

Márik Andor vádlottként a csallóközi maffiaper 2019-es tárgyalásán, valamint Bugár György tanúként a Specializált Büntetőbíróságon 2021. március 31-én (Fotók: Paraméter)

Igaz, a járványhelyzet miatt a fegyintézetekben már hónapokkal ezelőtt betiltották a rabok látogatását, a börtönök személyzete és a fegyőrök által a vírus a büntetés-végrehajtási intézetekben is terjed.

Az, hogy Sátor Lajos egykori jobbkeze, Nagy „Csonti” Zsolt COVID-fertőzés miatt kórházi kezelésre szorult, már kedden nyilvánosságra került. Ugyanakkor a bazini Specializált Büntetőbíróság folyosóin hallani lehetett arról is, hogy nem Nagy az egyetlen elítélt, akit a vírus ledöntött a lábáról. Az a hír járta, hogy a dunaszerdahelyi maffia kivégzőosztagának egykori tagja, Márik „Kövér” Andor is intenzív kórházi kezelésre szorul.

A sírig hallgatott

Április 1-jén szerkesztőségünk több nem hivatalos, de egymástól független forrásból úgy értesült, hogy Márik Andor kórházi ágyán életét vesztette.

A felsővámosi (Dunaszerdahelyi járás) származású Márikot 2019-ben találták bűnösnek bűnszervezeti tagság, és az Écsi Béla, valamint Branislav Kotlan ellen 2003-ban elkövetett gyilkosságban való bűnrészesség vádjában. A Legfelsőbb Bíróság akkor 18 éves fegyházbüntetésre ítélte őt. A 2016 óta tartó vizsgálati fogságát is beleszámítva nem egész öt évet töltött le büntetéséből, és 2021. április 1-jén, 52 éves korában távozott az élők sorából.

A hatóságokkal együttműködő dunaszeredahelyi bűnözők elmondása szerint Márik oszlopos tagja volt annak a „sírásó brigádnak”, amely Sátor Lajos parancsára több tucat embert tett el láb alól. Jelenleg a 2000 októberi nagymegyeri merénylet ügye miatt ült a vádlottak padján a Nagyszombati Járásbíróságon. Azzal vádolták, hogy ő volt a két áldozatot követelő leszámolás egyik elkövetője.

Márik Andor (Fotó: Paraméter)

Márik annyiban különbözött társaitól, hogy a sírba vitte bűneit. 2016-os őrizetbe vételét követően egyáltalán nem működött együtt a hatóságokkal, minden ellene felhozott vádat tagadott, és nemcsak magára, hanem egykori bűntásaira sem tett terhelő vallomást.

„Dunaszerdahelyen nem létezett semmilyen csoport. Ez a sajtó által használt jelző, ott hallottam először, hogy Sátor-csoport. Nem volt ilyen csoport. Dunaszerdahelyen ilyet sose hallottam”

– mondta a vádlottak padján 2018-ban.

2016-ban Márik Andor mellett mostohatestvére, Konkoly „Szatyi” Szilveszter is előzetes letartóztatásba került. Egykori bűntársai szerint ő is a maffia sírásói között volt, de ellene már nem is emeltek vádat. Konkoly alig két hónapja volt még csak vizsgálati fogságban, amikor cellájában öngyilkosságot követett el.

Van, aki beszél

Azok által viszont, akik hajlandóak vallani, egyre meredekebb dolgok látnak napvilágot. Ilyen volt például, amikor Horváth Lehel büntetőperének keddi tárgyalási napján a tanúként beidézett Kádár Krisztián arról beszélt, hogy egy csallóközi polgármesteren keresztül küldött kenőpénzt Milan Lučanský egykori rendőrfőkapitánynak, hogy a zsaru Sátor Lajossal egyezkedjen. Másnap pedig még ennél is meredekebb történetek kerülnek felszínre.

Szerdán a 21 éves szabadságvesztését töltő Bugár Györgyöt vezették a bazini Specializált Büntetőbíróság szenátusa elé, hogy tanúként hallgassák ki őt a Horváth Lehel ellen felhozott öt gyilkosság, lopás, és bűnszervezet támogatásának vádjával kapcsolatban.

Bugár György kék rabruhában, tanúként a bazini Specializált Büntetőbíróságon 2021. március 31-én. Jobbra a vádlottak padján Horváth Lehel

Bugár beszámolt arról, hogy szerinte Horváth Lehel benne volt bűnszervezetben, segítette Sátor Lajost, és hogy a maffiafőnök – vagy „helyettese”, Reisz Andor – többször pénzt is adott a csótfai férfinak. Bár a tanú azt is beismerte, hogy ilyen esetnek soha nem volt szemtanúja, csak hallott erről.

„Amikor személyesen ott voltam, úgy láttam, hogy jó kapcsolatban vannak. Puszilgatták egymást, mint a testvérek“

– felelte Bugár, amikor a bírói szenátus elnöke azt kérdezte tőle, milyen volt a viszony Horváth és Sátor között. Hozzátette: a bűnszervezet különböző összejövetelein a másik vádlott, K. Iván is rendszeresen jelen volt.

K. Ivánt egyébként azzal vádolják, hogy 2003-ban asszisztált egy banki széf kirablásához, amivel 45 millió szlovák koronát (1,5 millió euró) zsákmányolt a bűnszervezet. Ezzel kapcsolatban a tanú elmondta: K. Iván maga mondta neki, hogy akkoriban másfél millió korona (50 ezer euró) jutalmat kapott ezért a szolgálatáért.

Bugár beszélt arról is, hogy 2016-ban együtt kávézott Dunaszerdahelyen K. Ivánnal, amikor a vádlott egy egész, hat-hét főből álló asztaltársaságnak megmutatott telefonjában egy fotót. A felvétel állítólag az említett bankból származott – valószínűleg egy biztonsági kamera képe volt –, és a vádlott, valamint a rablás elkövetője, a később meggyilkolt Karika Csaba szerepelt rajta.

„Mindenki, aki az asztalnál ült akkor, látta azt a képet. Csak ők már nem emlékeznek, vagy inkább nem akarnak belekeveredni ebbe az ügybe”

– fűzte hozzá Bugár György.

„Hazudik a Gyuri“ – reagált Bugár visszaemlékezésére a vádlottak padjáról K. Iván, aki elmondása szerint nem tudja, honnan veszi a tanú az elhangzottakat.

A fehér lovak és a disznók

A széfrablás után nem sokkal a bűnszervezet tagjai meggyilkolták Karika Csabát, hogy a férfi még véletlenül se tudja később beköpni őket a rendőrségen. Az áldozatot az akkoriban Horváth Lehel által üzemeltetett ollétejedi Speed diszkó közelében csalta tőrbe Sátor sírásó brigádja, majd egy Nyékvárkony és Ollétejed közötti szántóföldre, egy szénakazal tövébe szállították, ahol már egy előre kiásott gödör várta őt.

Bugár saját bevallása szerint ötszázezer szlovák koronát (16 600 euró) kapott azért, hogy részt vett az áldozat likvidálásában. A tanú arra a kérdésre, hogy ismerte-e az áldozatot, azt válaszolta, hogy beszélgetett párszor Karika Csabával, aki szerinte Horváth „embere“ volt, és szintén Horváth volt az, aki megölette.

„Egyszer Karika mesélte nekem, hogy volt valami fehér ló, akinek a nevére ÁFÁ-ztak a Horváth úrral. És amikor már nem kellett nekik, akkor megölték, feldarabolták, és megetették a disznókkal. A csontjait meg eltüzelték, porrá törték, és szétszórták a földeken. Ezt mondta nekem, szó szerint. Hogy igaz-e azt nem tudom“

– jött elő Bugár a dunaszerdahelyi alvilág legaljasabb praktikáit ismerve is elég nehezen hihető történettel.

Horváth Lehel fejét csóválva hallgatta az előadott történetet, a tárgyalóteremben jelenlévők többsége pedig kikerekedett szemekkel reagált a sztorira. Még az állig felfegyverzett őrök is összenéztek egy pillanat erejéig, mintha egymástól vártak volna valamilyen megerősítést azzal kapcsolatban, hogy valóban jól hallották-e azt, ami elhangzott.

A tanú beszélt még egy másik stróman, vagyis fehér ló meggyilkolásáról is. Az az eset Horváth Lehel csótfai telkén történt, és az áldozat ott is lett elföldelve. Bugár ezúttal is elmondta ugyanazt, mint három éve a csallóközi maffiaper során: ezt az áldozatot emlékei szerint Dora Ferenc alsóhatári polgármestertől, és ifj. Dora Ferenctől „vette át” Sátor Lajos, mielőtt Bugár és Nagy Zsolt meggyilkolták.

Horváth azt mondja, erre az ügyre nem emlékszik tisztán.

„Két olyan esetre emlékszem, hogy Sátor ott van, és megölnek egy embert. Viszont az egyiknél – valószínűleg ennél – olyan stressz ért, hogy csak képek vannak róla a fejemben, és nem emlékszem tisztán a történésekre”

– kommentálta a vádpontot a vádlott. Horváth fontosnak tartotta, hogy megkérdezze a tanútól, hogy hazudott-e valamelyik régebbi kihallgatása közben.

„Nem. Csak nem mondtam el teljesen az igazat. Annyi volt a különbség, hogy egyes dolgoknál voltak olyanok, akiket kihagytam belőle. Nem mondtam el a teljes igazságot”

– felelt Bugár, mondván, hogy ezúttal már a teljes igazságot ismerteti. A vádlott arra is kíváncsi volt, kötött-e a tanú korábban olyan vádalkut, mely értelmében a beismeréseiért cserébe nem növelik a rá korábban kiszabott 21 éves fegyházbüntetést. A tanú azonban tagadta, hogy létezne ilyen egyezség. Elmondása szerint önszántából működik együtt a hatóságokkal, és korábbi ügyeiben a beismerő vallomása miatt kapott „csak” 21 évet.

Bugár György

„Megrögzött hazudozó és tömeggyilkos”

– kommentálta a Bugár György által elmondottakat Horváth Lehel.

A büntetőper április közepén folytatódik.

(db)