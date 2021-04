A három legfőbb közjogi méltóság közül Čaputová keresett a legtöbbet 2019-ben

2019-ben Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek volt a legmagasabb a fizetése a három legfőbb közjogi méltóság közül – derült ki a 2019-es évre vonatkozó vagyonnyilatkozatokból, amelyeket a Szlovák Nemzeti Tanács weboldalán hoztak nyilvánosságra.

A 2019-es évre vonatkozó vagyonnyilatkozatokat később hozták nyilvánosságra a megszokottnál. Ennek az oka a vagyonnyilatkozatok számának jelentős növekedése, valamint a koronavírus-járvány volt.

Zuzana Čaputová államfő 2019 nyarán lépett a hivatalába. Ebben az évben 86 541 euró bevétel szerepelt a vagyonnyilatkozatában, amit közfeladat ellátásáért kapott. Egyéb bevételként 616 eurót tüntetett fel. A köztársasági elnök vagyonnyilatkozatában az ingatlanok közt egy bazini (Pezinok) családi ház, egy hétvégi ház és egy telek is van. A nyilatkozatban autó és jelzáloghitel is szerepel.

Peter Pellegrini korábbi kormányfő 2019-es vagyonnyilatkozatában 68 264 euró szerepel, amelyet közfeladat ellátásáért kapott. A nyilatkozatában továbbá egy pozsonyi és egy besztercebányai lakás, egy hétvégi ház, valamint egy telek is szerepel, mellett pedig megtakarítása és jelzáloghitele is volt.

Andrej Danko, a parlament korábbi elnöke 43 328 eurót keresett 2019-ben, emellett pedig több ingatlanról és ingóságról is nyilatkozott, mint például kertekről és egy építés alatt álló családi házról. Az ingóságok közt szerepel művészi alkotás, ékszerek és órák, háztartási gépek és egy motorcsónak is. Emellett adósságátvállalást, építkezési hitelt és egyéb hitelt is feltüntetett.



