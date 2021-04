Sergio Ramos még évekig akar futballozni a Real Madridban

Bár változatlanul nem újította meg nyáron lejáró szerződését a királyi klubbal, Sergio Ramos még több évig szeretne játszani a spanyol futballbajnoki címet védő Real Madridban.

A 35 esztendős csapatkapitány óhajának abban a frissen elkészült dokumentumfilmben adott hangot, amelyről az AS madridi sportnapilap számolt be hétfőn. A Real Madrid legendája című alkotásban, melynek nemzetközi bemutatóját júniusra, a hazait pedig e hét péntekére tervezik, Ramos úgy fogalmazott: egyáltalán nem gondol labdarúgó karrierje közeli befejezésére, sőt azt reméli, hogy három vagy akár négy évig is eltart még madridi pályafutása.

"Szeretném ötödször is megnyerni a Bajnokok Ligáját, és részévé akarok válni a világ legjobb klubja történetének"

- jelentette ki Ramos, majd hozzátette: amikor eljön az ideje, befejezem. A testem majd megmondja, hogy mikor van ez a pillanat, de a visszavonulásomat még nagyon távolinak látom..."

A nemzeti együttessel világ- és kétszeres Európa-bajnok, 180-szoros válogatott játékos a 2020/21-es bajnoki szezonban 15 mérkőzésen szerepelt a La Ligában, mivel januárban térdműtéten esett át, és tíz meccset kihagyott. Március közepén tért vissza két klubfellépés erejéig, majd az elmúlt napokban a spanyol válogatott rendelkezésére állt. Az együttes három világbajnoki selejtezője közül kettőn pályára lépett, legutóbb múlt szerdán, Koszovó válogatottja ellen pár percet játszhatott csereként. Csütörtökön viszont arról érkezett hír, hogy vádlisérülést szenvedett, így kihagyni kényszerül a Bajnokok Ligája-negyeddöntő keddi, első mérkőzését, amikor a Real Madrid a Liverpoolt fogadja, és alighanem lemarad a szombati El Clásicóról, az FC Barcelona elleni bajnoki örökrangadóról is.

(MTI)