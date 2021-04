Csökkent a koronavírusos betegek száma a komáromi kórházban

Enyhén csökkent a koronavírus-fertőzés miatt kezelésre szorulók száma az Agel csoport Komáromi kórházában. Kevesebb a fertőzött az egészségügyi dolgozók között is.

„Jelenleg 35 beteget kezelünk, közülük 27-en átlagos kórteremben fekszenek, kettő nem invazív lélegeztetésre szorul, hat páciens diagnózisára még várunk" - tájékoztatott Miroslav Jaška, a kórház igazgatója. A kórház nyolc dolgozója fertőződött meg, további kettő karanténban van.

Az igazgató reméli, hogy nemsokára lehetővé válik a jelenleg COVID-19-el küzdő betegek számára fentartott helyek visszaalakítása és nem csak koronavírusos betegek kezelése az intenzív osztályon.

„Kifejezetten örülök, hogy a vírus már nem bénítja dolgozóinkat, valószínűleg az oltási folyamat pozitív hatása is érvényesül“ - mondta az igazgató.

A múlt hétig több mint 32 300 embert oltottak be a kórházban. A komáromi kórház dolgozói a hétvégén a nyitrai oltóponton segítettek, ahol 3320 személyt oltottak be. „1668 antigéntesztet végeztünk el, 13 fertőzöttet találtunk. 240 PCR-tesztet is elvégeztünk, ezek közül 41 volt pozitív" - mondta a kórház igazgatója.



TASR