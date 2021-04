Kiderült, hogy a Facebook első embere sem a Messengeren küldi a titkosított üzeneteit

A Facebook első embere, Mark Zuckerberg is az érintettek között van, lakhelye, születési és házassági adatai, Facebook-azonosítója és telefonszáma is elérhető.

Egy biztonsági szakértő, Dave Walker a milliárdost a telefonszáma alapján a Signal egyik felhasználójaként azonosította.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook



This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE