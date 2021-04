Jövő héttől mindenütt megnyílnak az alapiskolák alsó tagozatai és az óvodák

Április 12-től, hétfőtől visszatérnek az iskolapadokba az alapiskolák alsó tagozatos diákjai, valamint az óvodák is újra megnyílnak.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Továbbra is folytatódik a jelenléti oktatás a speciális iskolákban, az egészségügyi szakközépiskolákban, valamint visszatérhetnek az iskolába a középiskolák végzős tanulói is.

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter kijelentette, az óvodák és az alapiskolák alsó tagozatai az összes szülő gyermekei előtt megnyitják kapuikat – nem csak azok számára, akiknek a szüleik a létfontosságú infrastruktúrában dolgoznak.

Továbbra is érvényes, hogy az iskolapadba visszatérő diák legalább egyik szülőjének vagy törvényes képviselőjének negatív teszttel kell rendelkeznie.

„Amennyiben a járványhelyzet továbbra is kedvező lesz, fokozatosan újabb évfolyamokat nyitunk majd meg” – tette hozzá a miniszter.

Elérhetővé teszik továbbá a jelenléti oktatást azoknak az idősebb diákoknak, akiknek nincs internethozzáférésük, ők kisebb csoportokban, a pedagógussal együtt legfeljebb hatan lehetnek – tájékoztatott csütörtökön az oktatásügyi minisztérium.

Érvényben lesz az úgynevezett iskolai szemafor, amely alapján a regionális közegészségügyi hivatal vagy az igazgató az iskola fenntartójának jóváhagyásával dönthet az intézmény bezárásáról, amennyiben a megnyitás után az osztályban vagy az iskolában pozitív esetet regisztrálnak.

A művészeti alapiskolákban is folytatódhat az individuális oktatás az alsó tagozatos tanulók számára. Működhetnek a napközik, az iskolai étkezdék, a tanácsadások, valamint megnyílnak a kollégiumok is a speciális iskolák diákjainak, valamint az egészségügyi középiskolák tanulóinak. Minden esetben érvényes, hogy a törvényes képviselőnek negatív teszttel kell rendelkeznie, valamint azoknak a felső tagozatos tanulóknak és a középiskolás diákoknak is teszteltetniük kell magukat, akik visszatérnek az iskolába.

Az oktatásügyi tárca hétfőre ígér bővebb tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy milyen formában működhet tovább az oktatás április 19-től.



(TASR)