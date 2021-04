Ha csak Matovičon múlik, Moszkva segedelmével egy újabb kormányválságot zúdít a nyakunkba

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Nehéz szavakat találni arra a kavarásra, ami az orosz vakcina körül zajlik. Nem segíti a helyzetet az sem, hogy Igor Matovič szuperhősként már megint nyakig gázol az ügy sűrűjében és Moszkvából üzenget bőszen.

Kavarás a köbön

Szinte óráról órára bonyolódnak az események, de csütörtök estére nagyjából a következő kép tárult elénk: az oroszok szerződést bontottak Szlovákiával és visszakérik az országba március elején leszállított és azóta is érintetlen Szputnyik V oltóanyagot, mert úgy vélik, a szlovák fél tisztességtelenül járt el. Szerintük az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal egy illetéktelen laboratóriumot bízott meg a szer tesztelésével. Az orosz vádakat a hazai szakhatóság nem is érti, hiszen a Szputnyikot a Szlovák Tudományos Akadémia egyik intézetében ellenőrizték, és a két ország közötti vakcinaszerződés titkosítása miatt nem is lehetett tudomásuk arról, hogy a tudományos intézet valamilyen fura oknál fogva nem vizsgálhatná meg a gyógykészítményt. Ráadásul a szlovákiai hivatal azt is nehezményezi, hogy a Szputnyik V gyártója nem adta át az oltóanyag értékeléséhez szükséges adatok túlnyomó többségét, továbbá kiderült az is, hogy a Szlovákiába érkezett vakcinák nem azonosak azokkal, amelyeket az európai gyógyszerészeti hatóságnak küldtek ellenőrzésre.

Pincsik és hibrid fegyverek

Idáig ez az egész még rendben is lenne, hiszen első ránézésre ez egy szakmai vitának látszik: egy a ködösítésben hosszú hónapok óta jeleskedő orosz szerv, meg egy hazai szakhatóság között. Csakhogy tudjuk, hogy másfél hónapja a vakcina titkosított beszerzése taszította kormányválságba a Matovič-kabinetet, és az exkormányfő meg képtelen elengedni ezt a történetet. Most már pénzügyminiszterként viharzott tüsténkedni Moszkvába, hogy simítgassa az ügyet. Ahol meg arról értesülhetett, hogy az oroszok - mondvacsinált, pontosabban titkosított okokra hivatkozva - visszakérik mind a 200 ezer vakcinájukat. Ehhez a hírhez azonban Matovič - enyhén szólva - nem tudott jó képet vágni. Rögtön prüszkölni kezdett a kormányválság idején pihentetett közösségi oldalán és idézőjelesen gratulált a vakcinaügyletet szerinte megfúró hazai idiótáknak. Hogy kire gondolt, csak sejteni lehet. Mégpedig a jelzett posztjának szövegezése alapján, amiben előrángatta a Richard Sulík-féle párthoz sorolt külügyminiszter Szputnyikra utaló kifejezését a "hibrid fegyverről". Arról is üzengetett Oroszországból a legerősebb kormánypárt első embere, hogy egy „szörnyen veszélyes“ kutyus ugat a Szputnyikra. A vérszomjas pincsire is csak tippelhetünk, véhetően a szlovák gyógyszerellenőrzési szervezet vezetőjére gondolt, akinek a férjével pár hete durva üzeneteket is váltott.

Matovič nem adja fel

Közben az éppen csak elsimított kormányválság egyik főszereplője, a gazdaságügyi miniszter tőle szokatlanul pozitív hangot ütött meg még mielőtt Moszkvában begorombultak volna az illetékesek. Richard Sulík egyenesen támogatásáról biztosította Matovičot abban, hogy hozzáférhetővé tegye a Szputnyikot azok számára, akik ezzel szeretnék beoltatni magukat. Az SaS vezetője ezt már akkor nyilatkozta, amikor ismerte a korábbi miniszterelnök azon bejegyzését, ahol a pénzügyminiszter különös dolgokról hablatyolt. Konkrétan arról, hogy szívesen leírná őszintén, milyen disznóságokra képes valaki annak érdekében, hogy elérje a piszkos célját, de most inkább megpróbálja megakadályozni, hogy Szlovákia végérvényesen elessen a Szputnyiktól. Csütörtökön este Matovič azt írta a Facebook-oldalára, nem adja fel könnyedén a harcot és majd pénteken délelőtt elmondja mindazt, amit erről szerinte tudni lehet. Sűrű lesz holnap a programja, mert aznap Budapestre is elugrik tárgyalni. Valószínű, hogy Matovič itt is az oroszok anyagáról akar egyeztetni, hiszen az Európai Unióban csak Magyarországon oltanak ezzel a szérummal a koronavírus ellen.

Kitárják az iskolák kapuit

Ez a Szuptnyikkal felpörgetett matovičos téma leuralta a napi hírözönt, de azt azért mindenképpen fontos megjegyezni, hogy az aránylag kedvező hazai járványügyi helyzetre tekintettel jövő hétfőtől visszatérnek az iskolapadokba az alapisulik alsó tagozatos diákjai, valamint újra megnyílnak az óvodák is. Az oktatásügyi miniszter úgy tartja, ha így mennek tovább a dolgok, fokozatosan újabb évfolyamokat nyitnak majd meg.

Cáfolt összeesküvés-elméletek

Lezárulni látszik a korrupcióval gyanúsított korábbi országos rendőrfőkapitány, Milan Lučanský öngyilkossága körülményeinek vizsgálata is. Egyre bizonyosabb, hogy senki nem segített a főrendőrnek abban, hogy a rácsok mögött véget vessen életének. A jelentés cáfolja azokat az összeesküvés-elméleteket is, miszerint a korábbi szemsérülése arra utalt, hogy valaki megverte volna a börtönben. Ennek az első ránézésre egyszerű kérdésnek a kiderítése is több hónapig tartott. Vajon mennyi időt vesz igénybe az, hogy tisztán lássuk, miért kavar annyira sikeresen Oroszország a hatékonynak mondott vakcinájával?

Sidó Árpád