Komoly helyről kapott fejmosást a szputnyikozásba belezavarodó Matovič

Ján Mikas tiszti főorvos bírálta Igor Matovičot a legutóbbi időkben tett kirohanásai miatt, és megvédte az az orosz vakcinával kritikus Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal vezetőjét is.

Ján Mikas tisztifőorvos (Fotó: TASR)

A "főhigiénikus" szerint a pénzügyminiszterré lett exkormányfő "az állam főképviselőjeként nem megfelelően nyilatkozik. Nem megfelelő kifejezésekkel sértegeti az embereket".

"Az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) a korlátozott lehetőségei ellenére mindett megtett annak érdekében, hogy minél több információt szerezzen a Szputnik V-ről, és erről képes legyen felelősségteljesen nyilatkozni" - jegyezte meg Mikas, hozzátéve, hogy kiáll a ŠÚKL vezetője, Zuzana Baťová és az általa vezetett hivatal mellett az orosz vakcina értékelésével összefüggésben.

Ahogy arról beszámoltunk, az oroszok szerződést bontottak Szlovákiával és visszakérik az országba március elején leszállított és azóta is érintetlen 200 ezer Szputnyik V oltóanyagot, mert úgy vélik, a szlovák fél tisztességtelenül járt el. Szerintük az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal egy illetéktelen laboratóriumot bízott meg a szer tesztelésével.

Az orosz vádakat a hazai szakhatóság nem érti, hiszen a Szputnyikot a Szlovák Tudományos Akadémia egyik intézetében ellenőrizték, és a két ország közötti vakcinaszerződés titkosítása miatt nem is lehetett tudomásuk arról, hogy a tudományos intézet valamilyen fura oknál fogva nem vizsgálhatná meg a gyógykészítményt. Ráadásul a szlovákiai hivatal azt is nehezményezi, hogy a Szputnyik V gyártója nem adta át az oltóanyag értékeléséhez szükséges adatok túlnyomó többségét, továbbá kiderült az is, hogy a Szlovákiába érkezett vakcinák nem azonosak azokkal, amelyeket az európai gyógyszerészeti hatóságnak küldtek ellenőrzésre.

Matovič - a ŠÚKL-ra célozva - csütörtökön arról írt a Facebook-oldalán, hogy

a "DennikN-en keresztül az egész világon elterjesztett téveszméiknek köszönhetően az oroszok visszakérik tőlünk a vakcinákat. Gratulálok, idióták! Milliók egészségét ejtettétek túszul.“

"Sajnálom az ilyen sértő szavakat. Meggyőződésem, hogy az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal munkatársai, beleértve az igazgatót is, minden tőlük telhetőt megtettek. Kiállok mellettük "- tette hozzá Mikas .

(Sme/para)