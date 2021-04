Cigániková: az oroszok sem várhatják el, hogy bármit beszúrunk az embereknek

Nem tudja a ŠUKL, hogy Matovič mit kért pontosan a magyar féltől. Ha csak laboratóriumi vizsgálatot, akkor annak örülnek, ők már háromszor kérték – nemcsak a magyar laboratóriumot – de mindig elutasító választ kaptak. Cigániková szerint jogos, hogy szigorúan ellenőrizzük a Szputnyik V-t, az orosz félnek nem kellene ezen felháborodnia. Egyébként pedig a Szputnyikkal már most is lehetne oltani, mivel azt még Krajčí engedélyezte

Nem szerencsés, ha szakembereket politikai döntéshozatalba kényszerítünk, kommentálta a Szputnyik V körüli eseményeket Jana Bittó Cigániková (SaS), a parlament egészségügyi bizottságának elnöke. Szerinte feleslegesen hurcolta meg Matovič a hazai szakembereket, ők csak a munkájukat végzik. A ŠUKL mellett kiállt Ján Mikas országos tisztifőorvos is.

„Ők azok a szakemberek, akikben szeretnénk, ha a lakosság megbízna. És az emberek bízhatnak is bennük, hiszen ezek a szakemberek egész életükben azt csinálják, megvan hozzá a tudásuk, a tapasztalatuk és a nemzetközi kapcsolataik is. Évek óta használják ezeket az emberek védelmében" - jelentette ki Cigániková.

„Minél többet megtudunk a Szputnyik V-ről, annál jobb – véli a politikus. – Olyan vakcinákkal kell oltani, amelyekben megbíznak az emberek, és amelyeket megfelelően ellenőriztünk.” A pénteki sajtótájékoztatójára meghívta Zuzana Baťovát, a ŠUKL igazgatóját is.

Mit vizsgál majd a magyar labor?

Az az információ már a szakemberekhez is eljutott, hogy Igor Matovič magyarországi laboratóriumban vizsgáltatná ki a Szlovákiának szánt Szputnyikot. Zuzana Baťová, a ŠUKL igazgatója azonban nem tudja, hogy miben egyezett meg pontosan Matovič a magyar féllel.

„Ha arról, hogy elvégzik a laboratóriumi ellenőrzést, akkor azt örömmel vesszük” – jelentette ki Baťová azzal, hogy ezt már ők is kérték.

„Mi háromszor kértük őket, mindháromszor negatív választ kaptunk. Lehet, hogy felső szintről érkező beavatkozás segített” - mondta a ŠUKL igazgatója.

Nem lesz komplex értékelés

Azt kétli, hogy a magyar kollégáik vállalták volna a Szputnyik teljes véleményezési eljárását.

„Ezek a folyamatok Európában standardizáltak, és nem hiszem hogy magyar kollégáink máshogy járnának el, mint mi.

Szerintem ugyanolyan kérdéseket tennének fel, mint amilyeneket mis is feltettünk. Jelenleg 49 kérdésre várjuk a választ – mondta Baťová. – Ebben nincs semmi szokatlan, minden gyógyszer, minden vakcina regisztrációja során ugyanígy járunk el.”

Baťová szerint egyébként harminc OMCL tanúsítvánnyal rendelkező laboratóriumot kerestek meg, hogy ellenőrizzék a Szputnyikot, de mindenhol elutasították őket, mivel nem volt kapacitásuk arra, hogy az unióban nem regisztrált gyógyszert ellenőrizzenek. Ezért fordult a ŠUKL az SAV Orvosbiológiai Központjához, amely ugyancsak rendelkezik megfelelő tanúsítványokkal, csak éppen nem az úgynevezett OMCL-akkreditációval. A ŠUKL egyébként végig az egészségügyi minisztériummal együttműködve járt el, ezért sem értik, hogy miért támadja őket a volt kormányfő.

A Szputnyikkal már ma is olthatnának

Baťová szerint egyébként a Szputnyikkal már most is lehetne oltani, mivel ezt még Marek Krajčí volt egészségügyi miniszter engedélyezte, és az az engedély azóta is érvényes. „Ez nem függ össze a Szputnyik engedélyezésével, a miniszter által kiállított felhasználási engedély még mindig érvényes” – jelentette ki Baťová.

Igor Matovič pénzügyminiszter és miniszterelnök-helyettes csütörtökön Moszkvában, pénteken pedig Budapesten tárgyalt az orosz vakcináról. Az orosz fél ugyanis felbontja a szerződést és kéri vissza az eddig leszállított vakcinát. Állítása szerint elérte, hogy Szlovákiát nem zárja ki az orosz fél a Szputnyik felhasználói közül, habár ez volt a szándéka. Budapesten abban egyezett meg, hogy egy magyarországi laboratórium kivizsgálja majd Szlovákia számára a Szputnyik V-t.

- lpj -