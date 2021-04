Figyelmeztette a zsarukat egy maszk nélküli agresszív tagra a Kis-Dunánál, erre őt kezdték szekálni (Videó)

A Kis-Duna pozsonyi szakaszánál szervezett egy csapat szemétgyűjtést, közben megpihentek egy büfénél, ahol egy maszk nélküli agresszív tag kezdett pattogni egy fiatallal, miután figyelmeztette őt a szabálysértésére.

Forrás: Nový Čas

Egy 31 éves pozsonyi fiatalember, Ivor számolt be a történtekről a Nový Čas-nak. Ő és két haverja egy szemétszedési akción vett részt húsvéthétfőn a pozsonyi Kis-Dunánál. Elmondta, hogy a biciklisek számára működő büfénél pihentek meg, ő maszkot is viselt. Mikor megjött a haverja, Jakub, vett valamit a büfében, majd arról számolt be, hogy mögötte egy fickó maszk nélkül sorakozott, és amikor erre figyelmeztette őt, akkor agresszívan kezdett viselkedni, fenyegetőzni és tapadni rá. Kihívta rá a rendőröket.

Jakub ezt követően elárulta, hogy mikor a rendőrök kiértek a helyszínre, vele kezdtek foglalkozni. "Azt kérdezgették körbe-körbe, hogy mégis miért vagyok én károsult, mit kezdjenek ezzel, és azt mondogatták, hogy már mindenkinek elege van a maszkokból" - foglamazott.

Ezután a rendőrök Ivor beszámolója szerint próbáltak valamilyen szabálysértést ráhúzni Jakubra, hogy megbüntethessék. "Pár méterre voltam tőlük, és elképedtem, mennyire bagatellizálják a járványellenes intézkedéseket, és milyen keményen akartak találni valamit Jakub ellen" - mondta. Úgy véli, Dominik Jurko és Roman Korec rendőrök innentől egyenesen zaklatták Jakubot.

Szavai szerint például negatív tesztet kértek tőle, amire a természetben nincs joguk egy nem fekete besorolású járásban (Pozsony ilyen). "Különböző vulgáris szavakkal illették, hogy ő egy bohóc, egy debil, egy kis f*szocska, mindenki csak röhög rajta és hasonlók. Ehhez képest azt, aki miatt ki lettek hívva, 10 másodperc alatt elintézték" - szögezte le Ivor.

Mikor Ivor kikérte ezt a stílust, tőle is a személyi igazolványát kezdték kérni, de nem adta nekik, mondván, hogy nem ő az, akit igazoltatniuk kell. "Mikor már mást nem tudtak, elkezdtek sértegetni, hogy nevetséges vagyok és hogy gyógyíttatnom kellene magam" - húzta alá. Szerinte éppen az ilyen rendőrök miatt olyan alacsony a testülettel szembeni bizalom.

A Nový Čas utánajárt, és kiderült, a kerületi rendőrkapitányság vizsgálatot indított a rendőri fellépés ügyében. Veronika Martiniaková szóvivő közölte, a lezárásáig nem adhatnak ki semmilyen állásfoglalást.

(Nový Čas)