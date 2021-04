Heger szerint napokon belül kiderül, hogyan módosul a Covid-automata, Gyimesivel pedig beszélni akar

Eduard Heger (OĽaNO) a közszolgálati rádió szombati adásában beszélt arról, hogy szerdán ül össze a járványügyi bizottság.

Eduard Heger (Fotó: TASR)

Most azonban még meg kell várni, hogy mit eredményezett a húsvét. "Ezt momentán még nem tudjuk kiértékelni, mivel a koronavírus-fertőzés inkubációs ideje 8-14 nap" - fogalmazott. Köszönetet mondott ugyanakkor az embereknek azért, hogy javulóban van a járványhelyzet.

Úgy véli ugyanakkor, hogy hamarosan kiderül, hogy mennyire tartották be az intézkedéseket. Elmondta ismét, amit már korábban többen is, hogy április 19-től számíthatunk enyhítésekre. Ekkortól megnyithatna az iskolák többi évfolyama, illetve az üzleti egységek is, ahol egész ott tartózkodásunk során maszkot tudunk viselni. Éppen ezért maradnak ki az első körből például a wellnessközpontok vagy a vendéglátóhelyek.

Szóba kerültek Igor Matovič (OĽaNO) Szputnyik V vakcinával kapcsolatos tárgyalásai is, amelyeket Heger szerint pragmatikus okokból nem ő vezet. Emlékeztetett arra, hogy Matovič kezdte meg a tárgyalásokat, és a kontinuitás miatt folytatja ő. Állítja, Szlovákiában van mintegy 500 ezer ember, aki kizárólag a Szputnyikkal oltatná be magát, és fontosnak tartja, hogy mindenki hozzáférjen az oltásokhoz, mégpedig olyanokhoz, amelyek biztonságosak.

Az eddig ideszállított 200 ezer orosz vakcinát kifizették. Heger szavai szerint kikérte a szerződést, amelyet Matovičék titkosítottak, és szeretné megtudni belőle, hol a bibi.

Heger beszélt arról is, hogy bármilyen külföldi utat a helyi szlovák külképviseletek szerveznek, így Matovič budapesti találkozóján is jelen kellett volna lennie a nagykövetség diplomatájának.

Gyimesi György kijelentéséről, miszerint a diplomaták távolmaradása volt a találkozó sikerének feltétele - amire a szlovák külügy is megorrolt - Heger azt mondta, nem túl szerencsés. Azt tervezi, hogy a jövő héten beszél erről Gyimesivel és Ivan Korčok külügyminszterrel is.

Matovičnak az Állami Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) felé intézett cifra szavaira reagálva, illetve azokat inkább elmaszatolva azt mondta,

hálásnak kell lennünk a szakembereinkért.

(Denník N)