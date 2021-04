Győzelemmel és bronzéremmel zárta a szezont a HC DAC!

Szombat este került sor az idény utolsó mérkőzésére a MOL Extraligában a HC DAC női kézilabdacsapat részéről. A DHK Zora Olomouc csapat látogatott a sárga-kékek otthonába.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Ismét jól indítottak a hazaiak, szokásukhoz hűen lassacskán sikerült olyan előnyt kialakítaniuk, amit aztán a vendégek már nem tudtak túlszárnyalni.

A mai mérkőzéssel véget ért a cseh-szlovák bajnokság a HC DAC számára, a lányok pedig a kiérdemelt bronzéremmel hagyhatták el a pályát.

HC DAC – DHK Zora Olomouc 31:25 (17:9)

Dunaszerdahelyi gólszerzők: Élő Beatrix 10, Bízik Réka 9, Straka Mária 3, Juhos Kata, Demeter Virág Orsolya, Bugár Cintia 2-2, Hornyák Panna, Bízik Boglárka, Mészáros Réka 1-1.

„Nem volt tétje a mai mérkőzésnek, de a lányok nem ezzel foglalkoztak, amikor pályára léptek, hanem igyekeztek a mai napból is kihozni a maximumot. Az első játékrész huszadik percétől gyakorlatilag eldőlt a találkozó. Innen leginkább azok a játékosok kaptak lehetőséget, akik mostanában kevés játékperccel rendelkeztek. Ők is szépen éltek a lehetőséggel, és megtartottuk magabiztos előnyünket. Megnyerve a találkozót hivatalosan is kimondhatjuk, hogy dobogós helyet vívtunk ki a MOL extraligában, aminek értéke ebben a pandémiás időszakban lebonyolított bajnokságban még inkább felértékelődik. Most válogatottaink két hétig összetartáson vesznek majd részt, aztán pedig vár még ránk a szlovák bajnokság rájátszása, amit a Vágsellye elleni döntőbe jutásért vívott párharccal kezdünk. Büszke vagyok a csapatra, nem kis teljesítmény áll mögöttünk! - nyilatkozta Debre Viktor vezetőedő a klub weboldalának.

(Re/hcdac)