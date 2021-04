Koeman a játékvezetőt hibáztatja, büntetőket reklamál az elvesztett El Clásico után

Ronald Koeman, a Barcelona vezetőedzője a játékvezetőt hibáztatja azt követően, hogy csapata a szombati El Clásicón 2-1-re kikapott a címvédő Real Madrid otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 30. fordulójának rangadóján.

Ronald Koeman (Fotó: AP/SITA)

A holland tréner szerint a hajrában Jesus Gil Manzano két alkalommal nem ítélt büntetőt a javukra - mindkétszer Ferland Mendy és Martin Braithwaite esetére utalt -, ezzel szerinte a bajnoki címért zajló versengésből is kiestek, mert az eddigi három esélyes csapatból csak kettő maradt versenyben. A tabella élére lépő Real Madridnak, valamint a fordulóban csak vasárnap (ma) este a Betisnél vendégeskedő Atléticónak egyaránt 66-66 pontja van, a katalánoknak 65.

"Ha Barcelona-drukkerként nézte valaki a meccset, akkor nagyon bosszantja a játékvezető két döntése. Mindkettő egyértelmű eset, egyértelmű büntető volt. Ráadásul a hosszabbításra is csupán négy percet adott"

- elégedetlenkedett Koeman, aki utalt az ősszel otthon 3-1-re elveszített El Clásicóra is, amelyen véleményes büntető segítette győzelemhez a fővárosi vendégcsapatot. Hozzátette: más választásuk nincs, minthogy ismét elfogadják ezt a számukra rossz helyzetet, és befogják a szájukat.

Koeman a bíró kritizálása mellett elismerte gyenge pontjaikat is.

"Az első félidőben támadásban és védekezésben sem játszottunk jól, de a második felvonásban már jobbak voltunk, és csak azt kérném, hogy a játékvezető helyes döntéseket hozzon" - mondta.

Zinédine Zidane, a Real Madrid francia szakvezetője nem ért egyet kollégájával, már ami a tizenegyes gyanús szituációkat illeti.

"Ha a játékvezető úgy látta, hogy nem ért büntetőt az eset, akkor azt azért teszi, mert nem is ért. A mi szempontunkból különben is sokkal fontosabb, amit a pályán tettünk. Nagyszerűen kezdtük a mérkőzést, bár utána akadtak nehézségeink, mert a Barcelona kiváló csapat. De így is sok lehetőségünk volt a harmadik gólunk megszerzésére. Nagyon elégedettek vagyunk a teljesítményünkkel, megérdemelt a győzelmünk, amiről senki nem mondhatja, hogy a játékvezetőnek köszönhetjük" - nyilatkozta.

A szakadó esőben megrendezett szombati összecsapáson Karim Benzema a 13. percben szerezte meg a Real Madrid vezető találatát, majd negyedórával később Toni Kroos szabadrúgásból növelte csapata előnyét: lövését követően a labda két katalán játékost is érintve vágódott a kapuba. A 60. percben Oscar Mingueza révén szépítettek a vendégek, majd a folytatásban mindkét kapu előtt alakultak ki komoly gólszerzési lehetőségek, de az eredmény már nem változott. A házigazda az utolsó percekre megfogyatkozott: Casemiro gyors egymásutánban két sárga lapot kapott, így a 90. percben kiállították.

(MTI)