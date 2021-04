Második hete vezeti a Godzilla vs. Kong az észak-amerikai mozis kasszasikerlistát

Forgalmazásának második hetében 13,4 millió dollárral növelte bevételét az észak-amerikai mozikban a Godzilla vs. Kong, amelyre így már 69,5 millió dollár összértékben váltottak jegyet az ottani piacon.

Fotó: Warner Bros. Entertainment via AP

A Warner Bros. és a Legendary Entertainment filmjének eredménye azért is látványos, mert a film elérhető az HBO Max előfizetői számára is külön díj nélkül.

Ezzel a szörnyfilm lett a pandémiás korszak legnagyobb bevételű filmje, megelőzve Christopher Nolan Tenet című akciófilmjét, sci-fijét, amely 58,4 millió dollárt hozott.

A hétvége második helyezettje a Universal stúdió Bob Odenkirk főszereplésével készült Senki című akcióthrillere 2,6 millió dolláros jegyeladással, első három heti bevétele elérte a 15,4 millió dollárt.

A harmadik helyezett, a Sony Pictures The Unholy című horrorfilmje 2,4 millió dollárral 6,7 millióra növelte összbevételét.

A negyedik legnagyobb, 2,1 millió dolláros bevételt a Raya and the Last Dragon című animációs akció-kalandfilm produkálta, 35,2 millióra növelve bevételét Észak-Amerikában.

Az első öt között végzett még 1,3 millió dolláros jegyárbevétellel a Voyager című kalandfilm, sci-fi thriller.

(MTI)