A piros járásokban nem feltétlen baj, ha nem voltál múlt héten teszten

Mivel többekben kételyek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy is kell értelmezni a tesztekre vonatkozó előírásokat, a Közegészségügyi Hivatalnál ennek utánajártunk.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Munkába járáshoz mától Dunaszerdahelyen és Galántán is elég a 14 napnál nem régebbi negatív teszt - írtuk korábban, és ugyanez érvényes értelemszerűen bármelyik piros besorolású járásra. Komárom, Nyitra és Léva már a múlt héten is az volt, hétfőtől Szenc, Vágsellye, Dél-Szlovákiából továbbá Nagykürtös, Rozsnyó és Tőketerebes is ilyen besorolású, Érsekújvár pedig már rózsaszín.

Akadtak viszont, akik a 14 napos teszteket úgy értelmezték, hogy például a húsvét előtt szerzett tesztek csak április 11-ig érvényesek. Ha ez így lenne, akkor a gondolatmenetet folytatva mától, hétfőtől állítanák ki az első érvényes, ún. 14 napos teszteket, de ez szerencsére nem így van.

Mindenesetre a fenti értelmezés abból a félreértésből fakadhat, hogy az ünnepek miatt ritkább tesztelési lehetőségből kifolyólag húsvét előtt meghosszabbították az április 1. és 4. között elvégzett tesztek lejárati idejét április 11-ig. Ez viszont csupán annyit jelentett, hogy akit például tegnap ellenőriztek, az április 1-jén elvégzett, tehát 10 napos tesztet is felmutathatott, és nem csupán április 4. utánit.

Marek Eliáš, a Szlovák Közegészségügyi Hivatal kommunikációs felelőse érdeklődésünkre pontosította, hogy tulajdonképpen nem a teszteknek van lejárati ideje valamikor a jövőben, hanem a rendeletben lévő, különböző figyelmeztetési fokozatokhoz kapcsolt előírások érvényesek. Kifejtette, hogy a teszteket a - például munkahelyi - ellenőrzés dátumához viszonyítva kell értelmezni, tehát visszamenőlegesen. Mondott egy példát is: akit április 17-én ellenőriznek egy piros járásban, ahol 14 napos tesztre van szükség, annak április 3-i vagy azután elvégzett negatív teszttel kell rendelkeznie. Akit pedig ma (ápr. 12.) ellenőriznek, annak elég egy március 29-én elvégzett teszt is.

Aki tehát olyan járásban lakik és/vagy dolgozik, amely mától piros besorolású, annak nem kellett okvetlen leteszteltetnie magát a múlt héten, elég ezen a héten is. Azt viszont egy másik cikkben kifejtettük, hogy a 14, vagy épp a rózsaszín járások esetében 21 napos teszt lényegben csak olyan személyeknek jelent "kedvezményt", akiknek nincs óvodába vagy az iskola als tagozatába járó gyermekük, és nem tömegközlekedéssel utaznak munkába. Akiknek iskolás vagy ovis gyermeke van, busszal utazik munkába, valamint akik postára, bankba, szervizbe (stb.) készülnek, azoknak továbbra 7 napnál nem régebbi tesztre van szükségük.

(parameter)