Čaputová a Szputnyikra kíváncsi, Sulík pedig Gyimesi állampolgárságára

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG.

A háttérben nem a koronavírus látható (Fotó: TASR)

Talán nem túlzott optimista kijelentés, hogy az országban lassan normalizálódik a helyzet, hiszen hamarosan kinyithatnak nemcsak a fodrászatok, hanem a középiskolák is. Kár, hogy a kormánykoalíción belül még nem beszélhetünk a dolgok normalizálódásáról.

Hamarosan nyithatnak a középiskolák is

Ami a sokat emlegetett Covid-szemafort illeti, ma kiderült, jövő hétfőtől a fekete besorolású járásokon kívül mindegyikben visszatérhetnek a padokba az alapiskolák nyolcadik és kilencedik évfolyamai. Branislav Gröhling, az oktatási tárca vezetője elmondta, egy héttel később, azaz április 26-tól a piros járásokban az egész felső tagozat, illetve a nyolcosztályos gimnáziumok első négy évfolyama is visszatérhet az tantermekbe, a rózsaszín járásokban pedig a középiskolák, a nyelviskolák, a szabadidőközpontok és a művészeti alapiskolák is megkezdhetik a jelenléti oktatást.

A magyarok által sűrűbben lakott régiókra vonatkozóan ez azt jelenti, hogy Nyitra után Vágsellye, majd Léva, Galánta, illetve Dunaszerdahely áll a legközelebb a rózsaszín besorolást jelentő határértékekhez. Mivel ma beköszöntött az esős évszak – más vélemények szerint pedig a klímakatasztrófa –, megvan az esély arra, hogy mostanában kevesebbet fogunk kertipartikon találkozgatni barátainkkal, és a vírushelyzet valóban jobbra fordulhat.

Gyimesi és a Szputnyik

Furcsa kombináció, annyi bizonyos. A legerősebb szlovák kormánypárt magyar nemzetiségű honatyája váratlanul ismét mikrofonok és kamerák össztüzébe került, miután a külügyminisztérium vezető politikusai helyett a múlt héten őt vitte magával Igor Matovič Budapestre. Vele együtt tárgyalt ugyanis Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a Szputnyik V vakcináról. Hogy mit keresett az exkormányfő delegációjában Gyimesi György, az nem derült ki pontosan, mindenesetre az SaS-es külügyérek nevében ma Richard Sulík pártelnök páros lábbal állt bele a képviselőbe, mondván: szégyenteljes, ahogy a diplomáciai tapasztalatokkal nem rendelkező Gyimesi a külügyminisztériumot szapulja. Valószínűleg rosszul eshetett a szlovák diplomácia vezetőjének, hogy nem ő kísérhette Budapestre Matovičot. Olyannyira, hogy Sulíkék még azt is megpedzették: a szlovákiai magyar honatya felvehette a magyar állampolgárságot. Ezt a Paraméternek nyilatkozó Gyimesi azonnal cáfolta, mondván: ő nem kért magyar útlevelet. Ennek ellenkezőjét pedig – mint köztudott – nem tudja bizonyítani még maga a szlovák külügyminiszter, sőt, Richard Sulík sem.

Már Heger is Matovičot szidja

Hogy nemcsak a kormánykoalícióban, hanem az OĽaNO-n belül sem forognak olajozottan a fogaskerekek, az bizonyítja, hogy ma Eduard Heger szintén OĽaNO-s miniszterelnöknek is helyre kellett raknia pártbéli főnökét, kormánybeli beosztottját és elődjét, Igor Matovičot. A kormányfő úgy fogalmazott: tiszteli a szlovákiai tudósokat, és ő sem tartja helyénvalónak, hogy szlovák köztisztviselők a külföldi munkalátogatásaikat a szlovák diplomácia képviselőit megkerülve bonyolítsák le. Heger tehát valószínűleg nem Gyimesi Györgyöt viszi majd magával, ha esetleg a jövőben Budapestre vinné az útja. A kormányfői állásfoglalás szlovák tudósokra vonatkozó kitétele pedig ismét csak a volt miniszterelnököt teszi helyre, aki a Szputnyik vakcina hazai bevizsgálása okán kígyót-békát összehordott az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal és a Szlovák Tudományos Akadémia Orvosbiológiai Központjára.

Kíváncsi lett Čaputová is

Az említett két intézményt ma meglátogatta az államfő is, aki úgy érezhette, az állam részéről legalább neki illene kivasalnia Matovič porcelánboltbeli elefántcsörtét idéző magatartását. „Abszolút méltánytalannak és helytelennek” nevezte Zuzana Čaputová, hogy Igor Matovič megkérdőjelezte a Szputnyik vakcinákat vizsgáló két hazai intézmény minőségét. Ezek közül az egyik, az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal vezetőjét és családját közben halálosan megfenyegették – na, erről sem Richard Sulík tehet. Hogy mennyire komoly a dolog, az bizonyítja, hogy ma kiderült: a főügyészség is foglalkozik a Zuzana Baťová igazgató címre érkezett fenyegetéssel. De kanyarodjunk vissza Čaputovához. A köztársasági elnök elmondta, szívesen belekukkantana a sok vitát kiváltó orosz oltóanyagra vonatkozó titkos szerződésbe is. Ez ügyben kedden találkozik az egészségügyi miniszterrel. Kíváncsian várjuk, vajon Vladimír Lengvarský magával viszi-e az elnöki palotába a szupertitkos dokumentumot. A kormánybeli viszonyok alakulását figyelve még az sem kizárt, hogy az új miniszter sem olvashatta el, mi is áll a 2 millió Szputnyik vakcina megvásárlásáról szóló szerződésben.

Mit mond a szakember?

A vakcinákról beszélgettünk mai podcastunkban egy elismert immunológus professzorral is, aki elmondta, a politikusok sokat tehettek volna a járvány megfékezése érdekében, erre azonban hiába vártunk. Duda Ernő ezen kívül számos meglepő kijelentést is tett, például elmondta, szerinte elegendő lenne csak egyetlen oltás, ha pedig mégis két adagot szúrnának belénk, jobban járnánk, ha az AstraZeneca után pár héttel kapnánk egy Szputnyikot is. Balgaság lenne a tudós professzort geopolitikai elfogultsággal vádolni, ezért különösen érdekes, amit szakemberként mond az oltások kombinálásáról.

Kár, hogy még nem tartunk ott, hogy megválogathatnánk, mivel oltassuk be magunkat.

Juhász László