Az AstraZeneca "útjára lépett" a Johnson and Johnson vakcinája is

A Johnson and Johnson koronavírus elleni vakcinája alkalmazásának felfüggesztését javasolták kedden amerikai egészségügyi ügynökségek, miután hat embernél néhány nappal az oltás után ritka, vérrögképződéses rendellenességek léptek fel. Történik mindez akkor, amikor a gyógyszeripari vállalat éppen megkezdte az oltóanyagának a szállítását az EU országaiba.

Illusztráció (wikipédia)

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) tanácsadó testülete szerdán ülést tart, hogy felülvizsgálja az eseteket, az élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) pedig ellenőrzi az elemzést - tudatták az ügynökségek egy közös közleményben.

Az említett személyeknél az oltás beadása után 6-13 nappal trombocitopéniával (alacsony vérlemezkeszámmal) kombinált agyi vénás sinustrombózis (CVST) volt megfigyelhető. A CDC és az FDA szerint azonban a mellékhatások látszólag rendkívül ritkán fordulnak elő. A New York Times tisztségviselőkre hivatkozó beszámolója szerint egy ember meghalt, egy válságos állapotban lévőt pedig kórházba szállítottak.

A Johnson and Johnson közölte: szorosan együttműködik az ellenőrzést végző hatóságokkal, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem állapítottak meg egyértelmű kapcsolatot az esetek és vakcinája között. Az Egyesült Államokban hétfőig több mint 6,8 millió adag Johnson and Johnson-védőoltást adtak be.

Korábban írtunk arról, hogy az Európai Gyógyszerügynökség kijelentette, hogy a vérrögképződést az AstraZeneca koronavírus-vakcina "ritka mellékhatásaként" kell feltüntetni

(MTI/para)