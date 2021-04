Szombaton virtuális futásként jubilál a diósförgepatonyi Barátság Futóverseny

Szlovákiában (is) javul a járványügyi helyzet. A szakemberek szerint azonban a korlátozások feloldását csak fokozatosan és felelősen lehet elkezdeni. Sajnos, a tervezett sportrendezvények tavaszelőn elmaradnak. A diósförgepatonyiak külföldön is jegyzett 10 kilométeres országúti futóversenyének, a Barátság Futóverseny negyvenedik felvonását azonban április 17-én megrendezik.

Fotó: Facebook

Természetesen a pandémia előírásai diktálta forgatókönyv alapján.

„Van némi tapasztalatunk, hiszen tavaly is virtuális futásként rendeztük meg hagyományos sportos tavaszköszöntőnket. Egy évvel ezelőtt optimisták voltunk. Abban bíztunk, hogy idén már minden a régi kerékvágásban zajlik. Elterveztük, hogy ünnepi köntösbe öltöztetjük a hagyományos viadalt. Elvégre a negyvenedik felvonásról van szó, ami dél-szlovákiai viszonylatban ritkaságszámba megy. Időközben kiderült, az óvintézkedések egy részét ugyan feloldják, ennek ellenére nem rendezhetünk klasszikus futóversenyt az eredetileg tervezett, az országos versenynaptárban is szereplő napon. Ezért a futókat és kocogókat arra kérjük, hogy szombaton, április 17-én egyénileg, lakhelyükön, kedvenc futóútvonalukon teljesítsék az előírt távot. Ahhoz nem ragaszkodunk, hogy a megszokott időpontban, ebéd után egy órakor kezdjék el teljesíteni a kilométeradagot. Arra viszont megkérjük őket, hogy időeredményüket rögzítsék és küldjék el e-mailben a beh@orechovapoton.sk címre. A futóknak, akik az eredményeik mellett a postacímüket is mellékelik, postázzuk az egyedi befutóérmet (felvételünkön) melyet célba futáskor rendre átadtunk a résztvevőknek. Természetesen a futók és kocogók edzésben vannak, számukra nem gond a versenytáv teljesítése. A tavalyi tapasztalatokból, az idei visszajelzésekből ítélve a megmérettetés virtuális formában történő lebonyolításának ötlete kedvező visszhangra talált. Szombaton, legalább lélekben, ismét találkozik a népes futócsalád. A virtuális közösségi élmény garantált. Azt is fontosnak tartom, hogy nem szakad meg a párját ritkító versenysorozatunk” – nyilatkozta a Paraméternek Koczó Vince, Diósförgepatony alpolgármestere, a verseny szervező bizottságának elnöke.

ái