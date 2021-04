Messi dedikált mezekkel köszönte meg az oltóanyagot

"Az oltások érkezése a legjobb hír, amelyet a dél-amerikai futballcsalád kaphat" - írta közösségi oldalán Alejandro Domínguez, a CONMEBOL elnöke.

A vakcinák lehetővé teszik, hogy a szövetség biztonságosan lebonyolíthassa a kontinentális sorozatokat és tornákat, köztük a tavalyról elhalasztott Copa Americát, amelyre június 11. és július 10. között Argentínában és Kolumbiában kerül sor.

A gesztus egyben javítja Messi kapcsolatát a CONMEBOL-lal, azok után, hogy a csatár a 2019-es Copa America ideje alatt felháborodottan nyilatkozott a szövetségről, amelyet korruptnak nevezett.

Sinovac is the Chinese company that donated 50.000 doses of their Covid vaccine to Conmebol.



Messi sent them 3 signed jerseys: "With Love." pic.twitter.com/X1ls4ygOz1