Egyházi szakértők: erkölcsileg kifogásolhatók az AstraZeneca és a Johnson&Johnson vakcinái

Erkölcsileg kifogásolhatók az AstraZeneca és a Johnson&Johnson cégek koronavírus elleni vakcinái, mert gyártásuk során az abortált magzatok sejtvonalait használták fel - ismertette álláspontját szerdai sajtóértekezletén a lengyel püspöki kar kötelékében működő bioetikai szakértői csoport.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A lengyel püspöki konferencia székhelyén tartott tájékoztatón a Józef Wróbel lublini segédpüspök vezetése alatt dolgozó szakértők egyúttal leszögezték, hogy mindazonáltal e két vakcina valamelyikével is beoltathatják magukat a hívek, ha nincs lehetőségük más oltóanyagot választani.

Az állásfoglalásban kifejtették: a "komolyabb erkölcsi aggályokat nem keltő", RNS technológián alapuló vakcináktól eltérően az AstraZeneca és a Johnson&Johnson oltóanyagának gyártása során az abortált magzatoktól nyert biológiai anyagon szaporított sejtvonalakat használták fel. "A sejteket a vakcina úgynevezett aktív összetevőjének, vagyis a virulenciát vesztett adenovírusnak a szaporítási folyamata során alkalmazzák" - magyarázták.

"Ez a tény komoly erkölcsi ellenkezést vált ki, mivel adott esetben az abortált magzatoktól származó sejtek nélkülözhetetlen láncszemet képeznek a vakcinaelőállító technológiában" - szögezték le.

Andrzej Kochanski genetikus, orvosprofesszor az eseményen hangsúlyozta: a sejtvonalak felhasználása a gyártási folyamatban nem azt jelenti, hogy maga a vakcina tartalmazná a magzati sejteket, és a gyártási folyamat sem igényli a sejtek állandó "adagolását".

Az egyházi szakértők szerint a katolikusoknak nem lenne szabad beleegyezni a két fenti vakcinával történő oltásba, hiszen léteznek a koronavírus elleni más, erkölcsi kétségeket nem keltő oltóanyagok.

Józef Wróbel azonban azt is aláhúzta: "erkölcsi vétek elkövetése nélkül" élhetnek a két kifogásolt oltóanyaggal azok a hívek, akik nem választhatnak más vakcinát, de be kell oltatniuk magukat, akár munkaügyi kötelességekből fakadóan, akár saját vagy felebarátaik egészségének megvédése érdekében.

Az ilyen kivételek az egyházi felfogás szerint azzal indokolhatók, hogy az oltás elfogadása nem egyenlő a terhességmegszakításban történő részvétellel, az abortusz helyeslésével, illetve kikényszerítésével sem - állapították meg a lengyel katolikus szakértők.

A kifogásolt vakcinákkal beoltottaknak azonban "a számukra elérhető módon" hangot kell adniuk tiltakozásuknak az erkölcstelen módon előállított biológiai anyag felhasználása ellen - húzták alá a katolikus bioetikai szakértők.

Az állásfoglalás lényegében hasonlít a vatikáni Hittani Kongregáció tavaly decemberi jegyzékére, mely szerint "erkölcsileg elfogadható" a művi vetélés nyomán nyert sejtvonalakat felhasználó vakcinák használata, amennyiben nem elérhetőek "az erkölcsileg feddhetetlen" oltóanyagok.

Az állásfoglalásra még szerdán reagáltak a lengyel oltási kampányról tájékoztató, a kormány információs központja (CIR) által működtetett honlap Twitter-fiókján. "A vakcinázásnak mindnyájunk élete a tétje, világszerte beoltatta magát már több mint 800 millió személy, köztük Ferenc pápa és a lengyel püspökök egy része is" - írták, azzal is érvelve, hogy az oltás "lehetővé teszi a visszatérést a normális élethez, többek között a megszokott vallásgyakorláshoz is".

A folyamatban lévő, az Európai Bizottság által engedélyezett oltóanyagokat, köztük az AstraZeneca és a Johnson&Johnson által gyártottakat is felhasználó lengyelországi oltási kampányban egyelőre nem lehet különféle típusú vakcinák közül választani.

Az AstraZeneca tavaly ősszel, a vakcina kutatási szakaszában cáfolta, hogy abortált humánmagzatból származó sejtvonalakat használt volna fel az oltóanyag fejlesztésekor.



(MTI)