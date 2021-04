Kezelné a kormány a vakcinás káoszt, Matovič képviselői nem látják főbenjáró bűnnek a füvet, a szerdahelyi maffiózók meg beintettek az egyik górénak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: MTI - illusztráció

Káosz honol Szlovákiában az oroszok vakcinája körül, egyre nehezebb követni a fejleményeket.

A tisztánlátás esélye

A legkisebbik kormánypárt, az Andrej Kiska exállamfő alapította Za ľudí elnöke azt várja az egészségügyi minisztertől, hogy elsimítja a Szputnyik V vakcina körüli zűrzavart. Mert hogy felfordulást okozott az a helyzet, hogy Szlovákia a szükséges dokumentáció nélkül kapta meg az orosz oltóanyagot, ráadásul egy titkosított szerződés keretében. Ami a legfontosabb, hogy bebizonyosodjon, a vakcina biztonságos, és emiatt nem árt lecsekkolni azt sem, milyen ellenőrzési folyamatokat tesz lehetővé az egyezmény. Már az igazságügyi tárca szakértői vizsgálják, nyilvánosságra hozható-e a szerződés, ami növelné a tisztánlátás esélyét, hiszen azt sem tudjuk, azt kaptuk-e az oroszoktól, amit rendeltünk. Mindenesetre az egészségügyi miniszter szerdán aláírta a hivatalos kérvényt, hogy egy az oroszoknak is megfelelő magyarországi laboratóriumban teszteljék le a Szputnyikot. Hogy ezzel mikor végeznek az "anyaországi" szakik, csak találgatni lehet.

Még kivárnak a szülők

Azt viszont már tudjuk, hogy a hétfőn - a kedvező járványügyi helyzetnek köszönhetően - sok gyerek előtt megnyíltak az oktatási intézmények kapui, és kiderült, az óvodákba a csöppségek 40 százaléka, az alapiskolák alsó tagozatába pedig a kisdiákok 78 százaléka tért vissza. Úgy tűnik, egy csomó szülő nem engedte iskolába a gyerekét, pár napot még kivárnak, hogy lássák, mit hoz a fontolva nyitás politikája.

Galántán javult a helyzet

Szerdán megtudtuk azt is, hogy 97 nap után annyit javult a helyzet a galántai kórházban, hogy az megszűnt covidos klinikaként működni. Több mint három hónap elteltével Mátyusföld központjában ismét fogadni tudnak minden sürgős orvosi ellátásra szoruló beteget, nemcsak a koronavírusban szenvedőket.

Független dílerek kerültek helyzetbe

Hogy a helyzet még gyorsabban javuljon, szükséges lenne felpörgetni az oltási kampányt is. Úgy tűnik, vannak ilyen irányú próbálkozások. Például több vakcinát is beszerezhetne Szlovákia, amit nem az uniós elosztásból, hanem független terjesztők közvetítésével tehetné meg. Természetesen a korábbi árnál drágábban. Az egészségügyi minisztérium nem zárta ki ezt a lehetőséget, állítólag Szlovákia már tárgyal is különböző cégekkel, legalábbis az egyik ismert német hírportál információi szerint.

Jogerős a 25 év

Közben őrült tempóban őrölnek az igazságszolgáltatás malmai: a Legfelsőbb Bíróság szerdán elutasította a Takáč-klán vezetőjének tartott Ľubomír Kudlička fellebbezését, és helyben hagyta az eredeti ítéletet, azaz 25 évre a rácsok mögé vonulhat az a személy, aki ellen egy gyilkosság megrendelésével kapcsolatban kulcsfontosságú tanúk vallottak, köztük a dunaszerdahelyi maffia tagjai is.

Több józanság szükséges a drogpolitikába!

A legerősebb kormánypárt néhány normálisabb képviselője meg a büntetések enyhítését kezdte szorgalmazni. Persze nem az imént említett ügy kapcsán, hanem a könnyű drogok tartásával összefüggésben. Maréknyi OĽaNO-s politikus azt kezdeményezi, hogy enyhüljön az aránytalanul drákói szigor azokkal szemben, akik mindössze saját fogyasztásra vásárolnak füvet. Józan hozzáállást tanúsít az igazságügyi minisztérium is, amelyik a koalíció elé terjeszti a megengedőbb hozzáállást részletező javaslatot. Mert nem életszerű, hogy egy visszaeső füvest, akinél mindössze 8 gramm anyagot találnak, 12 évre ítéljenek, de mondjuk a hírhedt szeredi drogmaffia egyik vezetője, aki hosszú éveken keresztül gyártotta a pervitint, csupán 9 évet kapjon. Jelen állás szerint pár gramm mariska, - azaz az alkoholnál néhány szempontból ártalmatlanabb szer - miatt szinte úgy kezelik az embert, mint azt az Albáron szerdán lefülelt tagot, aki 500 adag metamfetamint, az egyik legártalmasabb diszkódrogok egyikét hurcolászta magával.

Sidó Árpád