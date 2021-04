Titkolóznak, hazudnak – pont, mint Putyin

Matovičék leginkább azzal nyertek választásokat, hogy a korrupcióellenesség fő fegyvereként az átláthatóságot hirdették. Ezzel szemben a legerősebb kormánypárt elnöke, a magát miniszterelnöknek képzelő ex miniszterelnök napok óta elfut a mikrofonok és diktafonok elől. Akár elődje.

Fotó: TASR

Akkor most mennyivel is jobb és transzparensebb az ő politikája? (Ha így nevezzük…)

De nemcsak hallgat, hanem elhallgat is. Koalíciós partnere, Sulík is jónak látná már a Szputnyik-szerződés adekvát módon történő nyilvánossá tételét. De nem. Viszont legalább – állítólag – átkerül az ügy az egészségügyi tárca hatáskörébe. Gondolom, repes az örömtől az új miniszter…

Nem sokkal 11 óra előtt ma már a köztársasági elnök asszony is megszólalt. Szintén nyilvánosságra hozandónak ítélte a szerződést. Ám ő nemcsak a szerződést kérte be átvizsgálás céljából a hivatalába, hanem azt az orosz fél által küldött levelet is, amelyben az eladó visszakérte a leszállított vakcinákat.

És ekkor kibújt a szög.

Čaputová ugyanis egyértelművé tette, hogy a levélben a visszakérést Oroszország nem azzal indokolja, amit eddig a kormány állított. Tehát nem a certifikációval nem rendelkező laborban történő bevizsgáltatás az ok.

A vakcinaháborúban tehát nem csak emberek esnek áldozatul, nem csak a szlovák diplomácia és a szlovák tudományosság szenved, hanem messzemenő belpolitikai következményei is kell legyenek.

Mint ahogyan annak is, hogy a kormány nem tett eleget a tömeges oltás érdekében, sőt az ilyen partizánakciókkal még azokat is elbizonytalanítja, akik eredetileg beoltatták volna magukat. Egyes oltóközpontok már lasszóval fogják a célszemélyt. Az egyszer oltottak tizenvalahány százalékánál. Nem számíthatunk tehát kollektív immunitásra.