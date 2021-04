A Szputnyik V 14. tesztje is pozitív lett, jelentette be Igor Matovič, majd durván nekitámadt a ŠUKL igazgatójának

Sikeres lett a Szputnyik V utolsó, 14. tesztje is, de Igor Matovič szerint szükség van a tesztek megerősítésére, mert a ŠUKL igazgatója megkérdőjelezte a Szputnyik V minőségét

Igor Matovič újra a ŠUKL igazgatóját tette felelőssé azért, hogy a Szputnyik V vakcinát még mindig nem lehet használni Szlovákiában. A volt kormányfő szerint most meg kell várni a magyar, OMCL-minősítésű laboratórium eredményét, hogy újra bizalmat szerezzenek a vakcinának.

Ugyanakkor azt is bejelentette, hogy a Szputnyik V mind a 14 tesztje pozitív lett a Szlovák Tudományos Akadémia laboratóriumában. „Kicsivel ezelőtt kaptam azt az információt, hogy a Szputnyik V az Orvosbiológiai Központban elvégzett 14. teszten is egyesre vizsgázott, vagyis mind a 14 teszten átment – jelentette be a miniszterelnök-helyettes. –

Ha nem lenne szándék a Szputnyik V jó hírének rontására, akkor már holnap elkezdhetnénk az oltásokat.”

Szerinte a Szputnyik jó hírét Zuzana Baťová, a ŠUKL igazgatója rontotta rendkívüli módon a világban azzal, hogy a Matovič szerint szétkürtölte a világban, hogy „ a negyven országban használt Szputnyiknak csak a neve a közös, és ami Szlovákiába érkezett, nem ugyanaz a vakcina, mint amiről a Lancet írt”.

„Ez a téves kijelentés óriási károkat okozott Szlovákiának a világban” - jelentette ki Matovič.

Azért vitték volna az oroszok a vakcinájukat, mert Szlovákia nem fizetett

A miniszterelnök-helyettes szerint éppen ezért kellett neki Moszkvában magyarázkodnia Kirill Dmitrijevnek, a Szputnyikot értékesítő orosz befektetési alap igazgatójának. Szavaiból az is kiderült, hogy Dmitrijev olvassa a Dennik N-t, mivel abban látta meg a ŠUKL állásfoglalásából kivett mondatot.

Ugyanakkor Matovič azt is elismerte, hogy az orosz fél nem azért akarta felbontani a szerződést, mert nem megfelelő laboratóriumban tesztelte Szlovákia a Szputnyik V-t, hanem azért, mert Szlovákia nem fizette ki a vakcinák árát. Matovič szerint azonban ez csak álok volt.

„Megnézték a szerződést, és ami első okot találtak, arra hivatkoztak” – állítja Matovič, de azt is elismerte, akkor, amikor ő Moszkvába ment tárgyalni, a vakcina árát még nem fizette ki.

Szerinte az oroszok „jóindulatát” bizonyítja az is, hogy hajlandóak lettek volna visszaadni a vakcina árát, ha Szlovákia kifizette volna azt... Arra a kérdésre, hogy miért állította korábban azt, hogy a vakcinát vizsgáló laboratórium miatt akartak az oroszok szerződést bontani, nem válaszolt.

Majdnem mindenért Baťová a felelős

A miniszterelnök-helyettes a csütörtöki sajtótájékoztatón szinte folyamatosan Zuzana Baťovát szidta, egyrészt a már említett állásfoglalásban szereplő mondatért, másrészt pedig azért, mert nem a megfelelő laboratóriumot választotta ki a Szputnyik V tesztelésére. Matovič szerint ugyanis Baťová nem tett meg mindent azért, hogy a Szputnyikot egy OMCL-minősítésű európai laboratórium vizsgálja. Az neki nem volt elég, hogy Baťová megszólította mind a 30 ilyen laboratóriumot, de sehonnét sem kapott pozitív választ.

Azt viszont Matovič nem kifogásolta, hogy a Szputnyik csak márciusban kérte az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyét, ezért kellett a Szputnyik V-t vizsgálnia a ŠUKL-nek, habár erre nincs is kapacitása.

Matovič azt is elismerte, hogy a moszkvai útja során nem kérte a Szputnyik hiányzó, mintegy 80 ezer oldalnyi dokumentációját, amelyre a ŠUKL-nak szintén szüksége lett volna ahhoz, hogy véleményezze a a vakcinát.

Matovič sort kerített tegnap Zuzana Čaputová köztársasági elnökre is, aki szerinte hibát követett el azzal, hogy kiállt Zuzana Baťová mellett. Azt is kifogásolta, hogy a köztársasági elnök nem határolódott el Baťovától, amikor az a nyilatkozatával ártott a Szputnyik V-nek.

- lpj -