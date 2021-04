Amíg Čaputová lehazugozza Matovičot, és az exkormányfő válaszul üti-vágja az egyik szakértőt, addig a bősiek már táncra is perdültek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Aránylag lazának ígérkezett a csütörtöki nap, annak ellenére, hogy már délelőtt jött a hír, az államfő az orosz vakcina körüli kavarás miatt beszólt az exkormányfőnek. Zuzana Čaputová arról beszélt, hogy átolvasott minden szputnyikos dokumentumot, és utalt rá, a kormányválságot okozó koalíciós csúcspolitikus csúsztatott az orosz oltóanyaggal kapcsolatban. És aztán eljött az este és Igor Matovič két órán keresztül magyarázta a saját igazát.

Heger optimista

Szlovákiában május elején kezdhetnek oltani a Szputnyik V vakcinával, ha Magyarország igazolja az alkalmasságukat. Azaz a döntés a tudósok kezében van - erről beszélt a szlovák miniszterelnök délután, amikor még csak annyit súghattak a tanácsadói az éppen Prágába látogató Eduard Heger fülébe, hogy az államfő tulajdonképpen lehazugozta a pártbeli főnökét, az oroszok oltóanyagának kizárólagos intézőemberét, Matovičot.

Čaputová elkezdte a mondatát, de nem fejezte be

Čaputová pár órával korábban arról beszélt ugyanis, hogy az orosz fél nem azért kérte vissza Szlovákiától az ide küldött Szputnyikokat, amit a pénzügyminiszter állított, nevezetesen mert a gyógyszert az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal rossz laboratóriumban vizsgálta volna meg. De a köztársasági elnök nem fejtette ki a gondolatmenetet, hogy akkor mi is volt Moszkva fő baja. Čaputová mindenestere áttanulmányozta az oroszok vakcinájáról szóló adásvételi szerződést és a levelet, amelyben az oroszok visszakövetelik az oltóanyagot, és Richard Sulík gazdaságügyi miniszterhez hasonlóan azt akarja, hogy a dokumentumokat hozzák nyilvánosságra. Mindenki lássa pontosan, hol van a kutya elásva.

A színpadon Igor Matovič!

Aztán este jött Matovič és újra a Gyógyszerellenőrzési Hivatal vezetőjét tette felelőssé a nemzetközi botrányért. Szerinte az intézmény igazgatónője miatt neheztel Moszkva. A kormányfőből pénzügyérré avanzsált pártelnök azt veti a szakhatóság szemére, hogy annak képviselője korábban megalapozatlanul állapította meg, hogy "a Szputnyikot megközelítőleg 40 országban alkalmazzák, de ezeket a vakcinákat csak a nevük köti össze, ugyanis mindegyik államban más-más vakcinát használnak ezen a néven". Legújabban ezt a kitételt tartja Matovič döntőnek abban, hogy az oroszok megorroltak ránk és most már azt harsogják: ahol a szakértők így beszélnek az ő csúcstermékükről, abból az országból azonnal küldjék vissza a szállítmányt.

Fáj a legerősebb kormánypárt vezetőjének az is, hogy az államfő a gyógyszerellenőrzésiek főnöke mellé állt, szinte alibit szolgáltatva neki, annak ellenére, hogy - ahogy Matovič mondja - az illetékes szakértő tisztán politikai nyilatkozatot tett a Szputnyikról. Ember legyen a talpán, aki ezt az egészet követni tudja, de az nem segíti a tisztánlátást, hogy az exkormányfő még csak nem is vette a fáradtságot, hogy átfussa a perpatvar középpontjába állított orosz-szlovák vakcinaszerződés szövegét. Akármit is állít a pénzügyminiszter, továbbra sem cáfolta, hogy az oroszok nem adták át az oltóanyaguk értékeléséhez szükséges adatok többségét, továbbá, hogy a Szlovákiába érkezett vakcinák nem azonosak azokkal, amelyeket az európai gyógyszerészeti hatóságnak küldtek ellenőrzésre. Hosszú órákon keresztül lehet nyomni a vakert élő adásban, csak éppen annak pont semmi értelme.

A tények makacs dolgok

A Statisztikai Hivatal csütörtöki jelentése sokkal tényszerűbb a vakcinás missziójába lassan belezavarodó pénzügyminiszter előadásainál. Kiderült, hogy a koronavírus tavaly olyat ért el az országban, amire 17 éve nem volt példa. A 2000-es évek eleje óta először fordult elő, hogy többen haltak meg az országban, mint ahányan születtek, ami a statisztikusok szerint egyértelműen a Covid-19 járvány hatása. Egy év múlva ismerni fogjuk az idei adatokat is, amelyek szintén lehangolóaknak ígérkeznek.

Az élet szép

Még akkor is, ha most azt látjuk, a kedvező járványügyi helyzet miatt megállíthatatlanul csökken a kórházi ellátásra szoruló páciensek száma és az új fertőzöttek csoportja is csak zsugorodik. Érzik a pozitív fuvallatot Bősön is, ahol az egyik ottani áruház munkatársai életigenlő tánccal fejezték ki azt, hogy bármi is történt velünk az elmúlt egy évben, az élet szép, még a világjárvány idején is.

Sidó Árpád