Legyünk pozitívak: Kizárt, hogy néhány hülye miatt végleg elmarad a tavasz…!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Legyünk pozitívak a nehéz, hideg hétköznapok végét, nevezzük ki az újjászülető tavasz kezdetének. Az ugyanis kizárt, hogy végleg elmarad a tavasz. Még a kormányban is kitavaszodhat, nem igaz? Néhány hülye ellenére is! Akkor is ha ott sunnyog a ponteciális elkövető, aki ha "úgy érzi, bele kell valakibe rúgnia, akkor rúgni is fog"…

Jó lesz vigyázni!

Ha tele lennénk őrült összesküvés-elméleteket gyártó páciensekkel, a szputnyikos politikusi viaskodást szemrebbenés nélkül összefércelnénk Szlovákia történetének legnagyobb kibertámadásával. Azzal, amit a napokban egy Dunaszerdahely környékén működő internetszolgáltató, a TomaNet regisztrált. A szolgáltatást teljesen vagy részlegesen megbénító DDoS támadást követően a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBÚ) is kibertámadásokra figyelmeztetett. Főként zsarolótámadásokról volt szó (ransomware). De az elmúlt napokban különben is egymást érték a sorozatos szlovákiai célpontú támadások. Szóval, jó lesz vigyázni…!

Aki képes egyszerre akármennyi ellenféllel hadakozni

Tulajdonképpen Richard Sulík is így utalt a majdnem szó szoros értelmében botcsinálta pénzügyminiszterre, Igor Matovič viselt dolgaira egy interjúban. Jelezve közben, amióta nem Matovič vezeti miniszterelnökként a kormányüléseket, konstruktívabbak, tárgyszerűbbek és nyugodtabbak azok. Szerinte. Sulík Matovičhoz fűződő viszonyáról annyit ejtett el: "köszönünk egymásnak és beszélünk is egymással, ha van okunk. Nagy haverok már nem leszünk". Érthető, hiszen az SaS nyomására kellett távoznia a kormányfői posztról. Amikor két hete kiderült, "lemond a miniszterelnöki funkciójáról, mi azt mondtuk, letesszük a fegyvert. És ha egyszer azt mondtuk, hogy letesszük a fegyvert, akkor nem akarok konfliktust, sem sebeket feltépni" - magyarázta Sulík.

Nem hagyott viszont kétséget afelől sem, bármikor beborulhat a kormányban megint. Ha ugyanis Matovič úgy dönt, „mindenki ellen is képes hadakozni, szimultán módon, mint az a sakkjátékos, aki egy időben akár 15 ellenféllel szemben játszik különböző asztaloknál. Ha ő úgy érzi, bele kell valakibe rúgnia, akkor rúgni is fog. Mérlegelés nélkül" – jellemezte régiúj szövetségesét Richard Sulík.

A rögeszme

A SaS elnöke Matovič eszetlen rugdalózásának szenvedő alanyaként nyilván a Szlovák Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) irányítójára, Zuzana Baťovára gondolt. A hölgyet csütörtökön az exkormányfő szinte két órán keresztül pocskondiázta egyenes adásban. Mert az a rögeszméje, Baťová tehet arról, hogy az oroszok vissza akarták kérni a vakcinájukat. Olyannyira, hogy a hét elején állítólag két magyar kamiont is ráküldtek arra a kelet-szlovákiai raktárra (a sabinovi járásbeli Šarišské Michalianyban található), ahol az orosz oltóanyagot márciusi behozatala óta tárolják. Nem kapták meg a magyarok a 37 raklapnyi Szputnik V-t. Arra hivatkozott a raktáros, hogy szlovák állam tulajdona az. Kaptak azonban belőle az egészségügyi minisztérium állítólagos utasítására 46 ampullával, hogy tesztelhessék Magyarországon…

De mindegy is, igaz-e mindez vagy sem. Az mindenesetre tény, hogy Matovič Baťovára zúdított gyalázkodását egyértelműen visszautasította Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter. Kijelentette, teljes mértékben élvezi a bizalmát a Szlovák Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) irányítója. Ugyanígy tettek az államfő, Zuzana Čaputová nyomán a két kisebb kormánypárt - az SaS és a Za ľudí – politikusai is.

Matovič tehát nekiállhat most már rugdalózni akár szimultánban is. Bár legfrissebb Facebook-posztjának áldozata egyelőre még mindig csak Baťová… De hagyjuk csak magunkat meglepni!

Béke pirkad a politikán kívüli egyszerű világban

Amekkora vihar dúl a kormánykörnyéki biliben, legalább akkora béke pirkad a politikán kívüli egyszerű világban. Mindenki a hétfőtől esedékes veszélyhelyzetet enyhítő nyitásra gyúr nagy-nagy örmködés közepette. Milyen szuper lesz majd járáshatárokon túlra is elutazni a természetbe. No és hosszú idő után látogathatók lesznek újra az üzletek, múzeumok, galériák, könyvtárak, állatkertek és botanikus kertek is. Engedélyezik az autósiskolák kurzusait, a miséket, illetve uszodába és sportpályákra is mehetünk majd. Legfeljebb egy negatív tesztet kell majd mindehhez szerválni, de mi az az eddigi kínszenvedéshez képest…! Akkor is, ha egyelőre marad este nyolc után a kijárási korlátozás.

Igencsak meg kellene becsülni és nemkevésbé óvatosan kezelni ezeket a szlovákiai enyhítéseket. Az Egészségügyi Világszervezet legaktuálisabb áttekintése szerint ugyanis a koronavírus-világjárvány eddig nem látott csúcs felé közelít világszerte a fertőzöttek számát tekintve. Csak abban bízhatunk itt Szlovákiában, hogy nagyon megszenvedtük ugyan, de már talán túl vagyunk a nehezén. Nyilván a rendkívül fontos elővigyázatosság a jele, hogy a hétfőn (április 19.), 6 óra után Szlovákiába érkező személyeknek még karanténba kell vonulniuk. A karanténtpedig csak abban az esetben hagyhatják el, ha az RT-PCR tesztjük negatív eredménnyel zárul.

Nemsokára sztrádán repülhetsz Pozsony közepébe

Ha így enyhül a virus szorítása még utóbb lesz értelme, hogy heteken belül elkezdődik majd az R7-es gyorsforgalmi út utolsó szakaszának átadása. A legbonyolultabb útszakaszról van szó, amelynek elkészülte után a csallóközi autósok szinte Pozsony központjáig autópályán utazhatnak majd. Akár színházba is… No és a D4-es Horvátjárfalu – Oroszvár – Ketelec szakasza is elkészülhet júliusra, ahogy azt annak idején Andrej Doležal (Sme rodina) közlekedési miniszter ígérte.

Az R7-es első, Egyházgelle és Ketelec (Kötélszer) közti, mintegy 29 km-es szakaszát tavaly nyáron adták át a forgalomnak a D4-es első rövid szakaszával együtt, több hónapos halasztást követően.

Barak László