Csokrokkal halmozták el az emberek a Matovič által sértegetett Baťovát

Csokrokat vittek az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) igazgatónőjének, Zuzana Baťovának, akit hosszú ideje a célkeresztjére tűzött Igor Matovič, a minap például gyakorlatilag két órán át képes volt őt támadni.

Zuzana Baťová (Fotó: TASR)

A Refresher számolt be róla, hogy pénteken reggel többen is csokrokat vittek neki. Az akció főszervezője Blažena Ambróz Sedrovičová, a PS:Digital ügyvezető igazgatója, aki gyakorta nyilatkozik a nők összetartásáról, empátiáról. Az ajándékozás megszervezésében részt vett Andrea Cocherová, a reklámtanács alelnöke, továbbá Tatiana Tothova Diovčošinova és Kristína Félová is.

"Ez mind most sok lehet neki, ezért szerettük volna ilyen módon kifejezni támogatásunkat, hogy legyen szebb napja" - írta Sedrovičová a Facebookon.

(parameter/Refresher)