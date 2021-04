„A jó hírek ellenére a helyzet továbbra is bizonytalan” – nyitnak a fodrászatok és a kozmetikusok a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járásban is

Készülnek a hétfői nyitásra a dunaszerdahelyi és komáromi járásbeli fodrászok és kozmetikusok, de a létszámkorlátozás megnehezíti a nagyobb szalonok dolgát. Az elmúlt hónapokban némelyikük házhoz is kiment, akadnak viszont, akik most az állandó vendégeikért küzdenek. Sok helyen viszont beindultak az időpontfoglalások.

Illusztráció (Fotó: TASR)

Nem luxusszolgáltatás, hanem alapszükséglet

A dunaszerdahelyi Galéria fodrászszalon tulajdonosa, Ollári Szilvia megkeresésünkre elmondta, nagyon várták már a nyitás napját, és örülnek, hogy erre hétfőn végre sor kerülhet. „Egyrészt természetesen örülünk, másrészt viszont a korlátozások sajnos nagy mértékben érintenek bennünket továbbra is.

Fontos azonban figyelembe venni, hogy a fodrászat nem luxusszolgáltatás, hiszen alapszükséglet, akárcsak a tisztálkodás, a hajmosás. A férfiaknak és a nőknek egyaránt szükségük van a hajvágásra, ápolni kell a hajat és a fejbőrt, hogy ne alakuljon ki korpásodás, bőrbetegség.

Arról nem is beszélve, hogy ez egy foglalkozás, és gyakran anyukákról vagy apukákról van szó, akik ebből a keresetből tartják el a családjukat” – kezdte a Szilvia.

A fodrászszalon a lockdown miatt egészen pontosan négy hónapig volt zárva, de hétfőtől is csak korlátozások mellett nyithatnak meg újra. „Nem egyszemélyes vállalkozásról van szó, jelenleg nyolc alkalmazottam van, így a létszámkorlátozás megnehezíti a dolgunkat. Szerencsére nem volt szükség senki elbocsátására, a lányok lojálisak a céghez és egymáshoz is, régóta együttműködünk. Nem csodálkozom, hogy több vállalkozás is tönkrement az elmúlt időszakban. Ha nem lett volna megtakarításunk, akkor mi sem tudtuk volna fenntartani a szalont” – hangsúlyozta.

Sorra érkeznek az időpontfoglalások, miután a vendégek megtudták, hogy jövő héten ismét megnyithatnak. „Tartottuk a kapcsolatot az állandó vendégeinkkel, folyamatosan tájékoztattuk őket a helyzetről, de eddig sajnos nem tudtunk jó hírekkel szolgálni. Most viszont nagyon örülnek a kliensek és a lányok is, hogy lassan végre visszaáll minden a normális kerékvágásba” – tette hozzá a fodrászszalon tulajdonosa.

„Nagytakarítással, fertőtlenítéssel és az árukészlet feltöltésével készülök a nyitásra. Négy hónapig kellett zárva tartanunk, az eddigi munkám során ez volt a leghosszabb idő, amikor nem dolgozhattam. Remélem, hogy már nem kerül sor hasonló bezárásra” – nyilatkozta érdeklődésünkre Ágh Linda dunaszerdahelyi fodrászszalon-tulajdonos.

A vendégeik természetesen nagy örömmel fogadták a hírt, hogy hétfőtől ismét megnyitnak. Sokan kértek már időpontot, igyekeznek mindenkihez alkalmazkodni. „Az elmúlt időszak hatalmas kiesést jelentett sok mindenkinek. Az egyik alkalmazottam a járvány kezdetekor hagyott itt, a másik kolléganőm viszont végig kitartott mellettem ebben a nehéz helyzetben. Remélem, hogy rövid időn belül minden visszaáll a régi kerékvágásba” – emelte ki.

Egyesek házhoz is kimentek

A bősi Paksi Barbersben is takarítással és fertőtlenítéssel készülnek a hétfőre. „Természetesen bekészítettünk minden előírt segédeszközt, kesztyűket, maszkokat, kézfertőtlenítőket” – mondja Paksi Alex, akinek pontosan négy hónapig, december 19-től volt zárva a szalonja.

„Volt kiesés, de nem volt annyira számottevő, miután ugyanis megengedték, hogy házhoz mehetünk, többen is jelezték az igényüket, így minden higiéniai előírást betartva a lockdown alatt is dolgozhattam” – tette hozzá Alex.

„Állami támogatást egyelőre sajnos nem kaptam, a helyiség bérbeadójának részéről azonban nagy segítség volt, hogy nem kellett bérleti díjat fizetnem, így megúsztam a kiadások megközelítőleg felét” – húzta alá.

Az állandó vendégekért küzdenek

Anita kozmetikusként dolgozik Komáromban, kérésünkre elmondta, hogy a négy hónap, amíg zárva tartott kényszerből, nagyon megterhelő volt anyagilag. Jelen pillanatban úgy gondolja, a jó hírek ellenére a helyzet továbbra is bizonytalan.

„Nem tudom, hétfőn nyithatunk-e, szerintem nem. De majd biztos kitalálunk valami különleges ajánlatot, mert voltak akik dolgoztak és az állandó vendégek átmentek hozzájuk, tehát vissza kell csábítani őket.“ - árulta el terveit az újranyitással kapcsolatban.

Győrfy Szilvia komáromi fodrász december 18-tól volt munka nélkül. Amennyiben újra fogadhat ügyfeleket hétfőtől, felméri a terepet és kiderül, visszajönnek-e az állandó vendégek. Még nagyon friss az információ, így konkrét ötletekkel nem foglalkozik a vendégek visszacsábítását illetően. Ha lehet, mindenképpen kinyit a fodrászat.

A boltok látogatása és a szolgáltatások igénybevétele hét napnál nem régebbi negatív teszt felmutatásához van kötve, tehát azok, akik nem rendelkeznek vele, továbbra sem használhatják ki a nyitás adta lehetőségeket.

