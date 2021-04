Apró mókusok estek le a közvilágításról annak javítása közben, az utolsó pillanatban mentették meg őket

Egy helyi hölgynek köszönhetően a három mókus, aki Topoľovka község (Homonnai járás) közvilágításának egyik oszlopáról fészkestől esett a földre, még épp időben a természetvédők kezébe kerültek.

Fotók: čas.sk

A bozontos testvérek már biztonságban vannak, Anna Macková (45) örökbefogadó „anya” gondozásában, amíg újra szabadon engedik őket.

„Tudtuk, hogy itt vannak a mókusok, de arról fogalmunk sem volt, hogy a hibás közvilágításon raktak fészket. Annak javítása közben a fészek leesett, és benne találtuk a három kicsi mókust”

– mondta Mária, aki rátalált az állatokra.

„Amikor meghallottam a leesett a mókusok hírét, azonnal tudtam, hogy el kell mennem értük. Az anyjuk már nem tért volna vissza értük”

– nyilatkozta az örökbefogadó Macková, akit a két nőstény és az egy hím azonnal megszeretett.

Az állatkák Macková otthoni gondozásban találhatók Čičava faluban (Vranov nad Topľou járás). Macková szerint a kis rágcsálók állandó gondozást igényelnek. Kezdetben 2 óránként etette őket, most pedig már napi 4-5 alkalommal is igénylik. A kutyatej mellett piskótát, almát és körtét is fogyasztanak.

(čas.sk)