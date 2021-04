A legstílusosabb tavaszi sneaker cipők

Szinte már lehetetlen elképzelni a ruhatárunkat a különböző Sneaker cipők nélkül. Voltak idők, amikor ezek a lábbelik kizárólag sportolók számára készültek, manapság ez azonban már nem így van. Sokat változott a világ, ehhez alkalmazkodtak a gyártók is, amelyek megalkották az utcai viseletre is alkalmas darabokat. De vajon melyek a legtrendibb tavaszi sneakerek? Ebből a cikkből minden kiderül!

A Sneaker cipők eredete

Az eredeti változatok még az 1920-as években készültek el, ekkor azonban még nem vált akkora sikerré. A kényelmes lábbeli ma már nem csak a sportolók alapdarabja, hanem szinte mindenki számára kiváló választásnak bizonyulhatnak. A 21. században már széles körben vásárolt és hasznos kiegészítője bármely gardróbszekrénynek.

Mik is azok a sneakerek?

A sneaker lábbelik tulajdonképpen aktív életmódhoz tervezett sportcipők, amiket meg kell különböztetni az edző- és a tornacipőktől is. Kialakításuk rendkívül rugalmas, éppen ezért nagyon kényelmesek, követik a láb vonalát. Nagy előnyük, hogy kopásálló gumitalppal látták el őket, amelyek magabiztos járást eredményeznek akár csúszós felületeken is. Ez gyors séta vagy túra során nem elvetendő szempont, hiszen így kisebb az esélye a különböző baleseteknek.

A fejlett technológiának köszönhetően pedig ma már léteznek olyan sneakerek is, amiket memóriahabos talppal terveznek meg és gyártanak le. Ezekért nagyon hálás lesz a lábunk, akár futóedzésről, akár kosármeccsről van szó. Olyan, mintha a felhők között járnánk, könnyed és puha érzetet kelt. Érdemes továbbá azt is megjegyezni, hogy aktivitás közben megfelelő alátámasztást nyújt, így kisebb nyomás helyeződik az egyes lábrészekre.

Melyik márka foglalkozik velük?

A hatalmas népszerűségük miatt egyre több cég dönt úgy, hogy belefog a legtrendibb tavaszi sneakerek gyártásába. Mindenki találkozhatott már idehaza a híres márkák ikonikus lábbelijeivel. Hiszen ki ne hallott volna már a Skechers vagy éppen a Vagabond változatokról, amelyeket akár a BORGO.hu webshopjából is be lehet szerezni? Ezek mindegyike egyedi, stílusos és nem utolsósorban divatos verzió.

Míg előbbi kifejezetten a sneakerekre szakosodott, addig a Vagabond más egyéb lábbelikkel is foglalkozik. A termékeket bármely korosztály viselheti, ráadásul nemcsak nőknek, hanem férfiak számára is kiváló kiegészítőnek bizonyulhatnak. Remekül lehet kombinálni a különböző szettekhez, így választhatjuk őket farmerhez, de akár rövidebb, illetve hosszabb szoknyához is.

A termékeket szinte bármilyen színben be lehet szerezni, legyen szó fehérről, feketéről vagy éppen a szivárvány árnyalatairól. Egy vidám virágos tavaszi ruhához biztosan tökéletes passzol egy sárga vagy rózsaszín változat. Egy sneaker cipő viselése tehát akár az önkifejezés egyik formája is lehet.

(PR-cikk)