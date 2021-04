Az orosz állami terrorizmus bombái robbantak fel a szlovák határ közelében, ugyanazok a moszkvai zsoldosok később Angliában gyilkolásztak

Pár napja még úgy volt, hogy a szlovák parlament legmagasabb posztjából tavaly kipenderült SNS vezetője, a kiváló orosz kapcsolataival gyakran hencegő Andrej Danko ismét fontos szerepbe kerül. Ez azért lett volna így, mert múlt szerdán felröppent a hír, hogy a szlovák exházelnök elkíséri Moszkvába a cseh kormányfőhelyettest, aki a koronavírus-elleni orosz vakcína beszerzéséről akart volna tárgyalni. De aztán hirtelen törölték ezt az egész vakcinás, dankós keleti kiruccanást. Kiderült, egy olyan ügy egyik mellékszereplője lett a nemzetiek politikusa, amiről még sokat fogunk hallani.

Illusztráció (AP/TASR)

Az SNS nem kommentálta, hogy Andrej Danko pártelnököt tájékoztatták-e arról, hogy Jan Hamáček betervezett és aztán három nappal később törölt moszkvai útja egy színlelt akció volt, egy elterelő hadművelet. Danko sajtósa annyit mondott csupán, hogy Csehország belügyéről van szó.

Ez a diplomáciai manőver a két halálos áldozattal járó 2014-es vrbeticei robbanás kivizsgálásával lenne összefüggésben, ami miatt Prága szombaton kiutasította 18 orosz diplomatát és amire Moszkva egy nappal később reagált is. A szlovák határhoz közeli Vrbětice falu melletti lőszerraktárban hét éve 50 tonnányi lőszer semmisült meg és a cseh hatóságok szerint a robbanás mögött a Szergej Szkripalt három esztendeje megmérgező orosz ügynökök állhatnak.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

A két férfi - Anatolij Vlagyimirovics Csepiga és Alexandr Jevgenyevics Miskin - papírjain ugyanazok az álnevek (Ruszlan Bosirov és Alekszandr Petrov) szerepeltek, mint amelyekkel Angliában jártak 2018 márciusában. Később kiderült, hogy mindkét férfi az orosz katonai felderítés, a GRU 29155-ös, külföldön végrehajtandó merényletek és egyéb katonai akciók végrehajtására szakosodott különleges egységének a tagjai.

A Respekt nevű cseh lap szerint Csepiga és Miskin 2014. októberében pár napra érkezett Csehországba, majd onnét Ausztriába mentek, ahonnan visszarepültek Moszkvába.

A két férfi előre bejelentkezett a vrběticei lőszerraktár ügyintézőinél egy üzleti célú bejárásra. A lőszerraktár protokollja szerint ugyanis minden külföldi látogató köteles előre elküldeni e-mailben az útlevelének fénymásolatát, hogy megbizonyosodhassanak a látogatók hátteréről. A két ügynök azonban itt is hamis adatokat adott meg.

A két férfi látogatásával egy időben ugyanis éppen fegyverek érkeztek a raktárba, melyeket Emilian Gebrev, az egyik legbefolyásosabb bolgár fegyverkereskedő vett volna meg, aki utána az oroszokkal hadban álló ukrán hadseregnek adta volna tovább azokat. Gebrevet és fiát hat hónappal később mérgezte meg a GRU idegméreggel Szófiában. Gebrev kómába esett, ám később sikerült felépülnie.

A robbantás fő célja az lehetett, hogy lejárassák a fegyverkereskedőt a partnerei szemében, ezzel szabotálva az ukránok fegyverbeszerzéseit. Egy rendőrségi forrás szerint emiatt nem is a csehországi raktárat, hanem csak a bolgár fegyverkereskedő szállítmányát akarták megsemmisíteni.

Hamáček cseh kormányfőhelyettes hétfőn védelmébe vette az oroszok kiutasításának lépését, aminek visszhangja Pozsonyba is eljutott: "Ami most nálunk történt, az többé kevésbé nagy bonyodalmat jelent az orosz hírszerző akciók számára nemcsak Csehországban, hanem egész Közép-Európában. Helyes lépés volt" - fejtette ki a cseh politikus, aki most egyszerre tölti be a belügyminiszteri és a megbízott külügyminiszteri pozíciót.

(TASR/Telex/para)