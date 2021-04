Komáromban világbajnokok szépítették a Holt-Vág partját

Április 17-én, szombaton a komáromi kajak-kenu klub tagjai szemetet szedtek a Holt-Vág partján és környékén. A klubból 70 gyermek és szüleik, illetve az edzők, vezetők, olimpikonok és világbajnokok közösen takarítottak.

Fotók: Hupka Adrián

Sok zsák szemét gyűlt össze, és ez csak az első lépés volt, hogy a jövőben a klub zölden működjön tovább. Demin Viktor, a klub elnöke elmondta, mik a további célok és mit sikerült már elérni a környezettudatosság útján.

„Lehetőséget kaptam az egyesület irányítására és ez rengeteg felelőséggel is jár. Az egyik allappillérünk a környezetvédelem. A sportegyesülekben nem csak a sportra nevelés kell, hogy megtörténjen, hanem az általános nevelésre is szükség van“ - mondta az elnök, hozzátéve, hogy a város önkormányzata is aktívan szerepet vállal ebben a projektben.

„Komárom város önkormányzatának segítségével lecseréltük a kinti hulladéktároló konténereket, illetve beszereztünk 24 szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tárolót és komposztálót is“ - nyilatkozta a Paraméternek Demin Viktor.

A szemétgyűjtés nemcsak itt zajlott, hanem Dél-Komáromban, Magyarországon is, ahol kisvárosi önkéntes szemétszedők varázsolták szebbé a környezetet. Az elnök elmondása szerint ez az együttműködés alátámasztja a sport nemzetközi összekötő jellegét.

Ezen kívül szeretnék erősíteni a sportolók nevelését és a közösségi szellemet a klubban, ezt alátámasztja az is, hogy egy pályázati beadványt is készítettek közel 100 000 euró értékben. Célja, hogy bővítse a gyermekek számára a mozgási lehetőségeket a csónakházban.

(Hupka Adrián)